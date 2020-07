Johnny Depp acusa James Franco de assediar sexualmente sua ex-esposa Amber Heard

09/07/2020 | 16:10



Mais denúncias envolvendo James Franco vieram à tona. O ator, que já foi acusado de explorar sexualmente duas estudantes e assediar cinco mulheres, agora, foi chamado de estuprador por Johnny Depp.

O astro de Piratas do Caribe fez as alegações durante o segundo dia do â??â??julgamento, em Londres, contra o portal britânico The Sun, que, em 2018, se referiu a ele como um espancador de mulheres.

Quando questionado porquê Depp agrediu verbalmente a ex-esposa Amber Heard e jogou cubos de gelo nela dentro de um avião, ele disse que a mulher havia concordado em participar da adaptação para o cinema The Adderall Diaries, de 2015, na qual Franco interpreta um escritor viciado em droga. O descontentamento está relacionado a supostos problemas anteriores entre Amber e Franco:

- Ela me contou muitas coisas muito negativas sobre James Franco, que ele tentou beijá-la e fez avanços sexuais em relação a ela no filme anterior que eles fizeram juntos. Ela disse que ele era um idiota e um estuprador. Ela disse que ele foi bastante agressivo em seus avanços, declarou a estrela.

E foi pedido que ele detalhasse os abusos:

- Ele se inclinando e dizendo eu vou beijar você. Ela teve que fugir dos avanços dele em um ponto, que eram meio que sem parar, e ela sentiu que ele era assustador e estuprador.

Em certo momento, Johnny chegou a acreditar que Amber estava o traindo com Franco, o que teria aumentado sua violência contra a então companheira, mas ele nega qualquer agressão.

- Eu não fiquei furioso em um voo na frente de todas aquelas pessoas, defendeu.

O lado de Amber

Amber Heard tem tentado sustentar seus argumentos acusando o ex de ter um comportamento bastante destrutivo. Logo, no mesmo julgamento, ela tem apresentado provas que mostrariam que Depp abusava do álcool e de drogas ilegais.

A atriz foi convocada para depor como parte da defesa do The Sun. E além de entregar uma imagem em que aparecem copos com cerveja e uísque e quatro linhas de cocaína e outra em que o ator é visto caído ao lado de uma cama, ela também o acusou de ameaçar seu cachorro.

O yorkshire terrier teria sido constantemente intimidado, inclusive com Depp dizendo que colocaria o animal em um forno de microondas. Mas ele rebate que aquilo foi só uma brincadeira.