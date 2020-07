Família de Kanye West estaria preocupada com nova crise de bipolaridade do rapper

09/07/2020 | 15:10



Kanye West tem dado o que falar nas últimas semanas. Após confirmar a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020, o rapper deu uma entrevista polêmica em que disse ser contra vacinas e já ter contraído o novo coronavírus. No entanto, de acordo com o site TMZ, essas declarações e acontecimentos podem ter acontecido por conta de uma nova crise de transtorno bipolar do cantor.

Segundo o site, fontes próximas a Kanye disseram que sua família e amigos estão preocupados com o estado de saúde do rapper, mas torcem para que ele melhore em breve. West teria pelo menos uma grande crise de bipolaridade por ano, e estaria passando por ela neste momento. Fontes acreditam que o transtorno teria influenciado as atitudes do marido de Kim Kardashian nas últimas semanas, que repercutiram negativamente e geraram fortes críticas nas redes sociais.

Kanye West luta contra a bipolaridade há anos, mas em diversas entrevistas - inclusive em uma para o TMZ em 2018 - ele já afirmou que não toma os remédios para controlar o transtorno, pois eles afetam a sua criatividade.