Prestes a receber 80 mil reais da Globo, Larissa Manoela paga 50 mil para ter dentes mais brancos

09/07/2020 | 15:10



Apesar de que Larissa Manoela já tinha um sorriso bastante bonito, alinhado e natural, a moça quis ir além e conquistar dentes mais brancos. E por isso, no mês de junho, a estrela deu início a um tratamento odontológico.

O processo foi finalizado na última terça-feira, dia 7, quando a atriz compartilhou em seus Stories do Instagram que tava no consultório de Rafael Puglisi e, juntamente com uma foto sua sorridente, escreveu:

- Eu amo um sorriso, dando a entender que gostou muito do resultado.

O procedimento, que consistiu na aplicação de lentes de contato, não foi nada barato, tenho um custo total de 50 mil reais, que Larissa realmente pagou, não trocou por uma divulgação ou algo do tipo, que é comum entre os famosos.

A namorada de Leonardo Cidade pode desembolsar tranquilamente o valor já que com sua nova contratação na Rede Globo, conforme noticiado pela colunista Keila Jimenez, do portal R7, ela receberá um salário de 80 mil reais assim que estiver no ar, inicialmente como protagonista da novela Além da Ilusão.

Com o método, uma fina camada de porcelana é aplicada aos dentes, corrigindo possíveis imperfeições, deixando o sorriso mais harmônico. Ele já foi adotado por outras celebridades como Silvio Santos, Neymar Jr, Deborah Secco, Carlinhos Maia e Gusttavo Lima. Porém, nem todos os tratamentos foram bem recebidos pelo fãs, que muitas vezes apontaram um resultado artificial.