Zilu Camargo diz que quer se casar e fala sobre novo namorado

09/07/2020 | 15:10



Zilu Camargo abriu o coração e falou sobre o seu novo relacionamento com Antonio Casagrande. Na noite da última quarta-feira, dia 8, a empresária participou de uma live no canal de Antonia Fontenelle no YouTube e mencionou a grata surpresa de ter encontrado o amor no meio de uma pandemia.

- Eu vim para cá [Miami, Estados Unidos] antes do Carnaval para passar uns dias, passear com uns amigos. E aconteceu essa pandemia aí, então acabei ficando. E não me arrependi, foi bom ter ficado. Às vezes as coisas acontecem sem você esperar. Estamos em um momento ruim para o mundo, mas nisso tudo eu tive o privilégio, tive a sorte de conhecer uma pessoa maravilhosa. Já vai fazer três meses que estamos juntos. E é uma pessoa que estava me esperando, e eu tive que encontrá-lo. Ele é muito especial. [...] É engraçado porque ele tem o nome do meu avô e o nome do meu irmão mais velho.

Ela também confessou que tem vontade de se casar.

- Quero casar! O bom do namoro é que você tem companhia, tem com quem falar, e quando ele chega, ele faz janta para mim. Isso é muito bom, essa divisão. E quando a gente se encontra, é muito gostoso. Eu não sei viver sozinha, e ter uma pessoa por perto, uma pessoa que cuida de você, é muito bom. Eu sempre pensei em encontrar uma pessoa para somar na minha vida, para trazer uma coisa boa. E está sendo assim.

Zilu, de 62 anos de idade, ainda falou sobre arrependimentos.

- Tem coisas que eu sei que eu errei, que eu faria totalmente diferente. E tem coisas que eu não mudaria nada. Ter três filhos era o meu sonho, criar três filhos, da maneira que eu criei. Eu sempre sonhei em dar o melhor para os meus filhos. Mesmo com todas as dificuldades que eu passei na vida, eles nunca estudaram em escola estadual, sempre particular. E eu fazia questão que eles tivessem essa base. Mas eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, os pensamentos, a maneira de conduzir as coisas, com 20 anos de idade. Porque com 20 anos eu não pensava, eu fazia. E hoje não, eu paro, penso, sei o que eu quero, eu corro atrás daquilo que eu quero, faço exatamente aquilo que me faz bem, ando com amigos que me fazem bem... Antigamente, às vezes, eu ficava sufocada, mas não deixava de agradar a outra pessoa.

E revelou que fará uma biografia!

- Eu digo que eu tenho que escrever uma biografia, deixar guardada e depois que eu for embora da Terra, aí eles publicam. Porque é polêmica, sabe? Para que eu escreva, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso escrever uma biografia mentirosa, inventar história. Eu quero contar as dificuldades, superações, vitórias, perdas... Eu quero contar tudo, até coisas que a família jamais soube.

Por fim, a empresária admitiu que pretende morar de vez nos Estados Unidos, mesmo com toda a família no Brasil.

- Eu amo meu Brasil. Infelizmente temos os nossos problemas no Brasil, mas mesmo amando o Brasil, eu quero morar aqui nos Estados Unidos.