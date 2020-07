Veja como se proteger de links falsos na web

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



09/07/2020 | 14:48



Cuidado onde você clica e com o que você compartilha. Com a pandemia da covid-19, aumentaram as tentativas de golpes na internet. O motivo: as pessoas estão mais vulneráveis e avidas por informações sobre a doença e tudo o que está atrelado a ela, como doações, descontos em compras on-line.

“Clicar em links desconhecidos pode permitir a instalação de arquivos maliciosos em seu dispositivo. O mesmo cuidado se deve ter ao compartilhar notícias ou correntes”, diz Márcio D’Avila, especialista em segurança digital e consultor técnico da Certisign. “Não é raro cibercriminosos criarem sites falsos para doações ou notícias, que estimulem, não somente o clique, como a inserção de dados.”

Uma das maneiras de se proteger dos sites maliciosos é sempre ter instalado um antivírus, seja em seu smartphone, tablet, notebook ou computador. Além disso, manter atualizado o sistema operacional (seja ele Androide, iOS ou Windows) é uma garantia extra de segurança.

Como saber se um site é confiável?

Os sites autênticos são protegidos pelo Certificado Digital SSL, protocolo de segurança que identifica o ambiente web onde você está e garante uma transmissão de dados segura. Geralmente, eles são indicados pelo símbolo de cadeado ao lado do endereço do endereço eletrônico – como mostra a imagem abaixo.

Em vermelho, o que mostra a garantia de segurança da página

Além dessa regra básica de segurança, há mais um truque que pode ajudar a não cair em golpes. Recebeu um e-mail ou mensagem com uma corrente ou notícia? Verifique a ortografia.

Remetentes fraudulentos e links falsos costumam ter pequenos erros de digitação para que não seja perceptível ao usuário. Afinal, eles não podem ter um endereço de e-mail ou URL do site igual ao da loja e site original.

Por fim, há mais uma informação importante sobre o cadeado. Parece que está tudo ok e você está no site? Antes de iniciar a navegação ou inserir os seus dados, verifique realmente a presença do Certificado SSL.

“Os sinais de um site seguro são: cadeado fechado no navegador, a letra S no HTTP, ficando HTTPS, e o selo de segurança, geralmente presente no rodapé da página ou na parte de pagamento”, diz D´Avilla. “Mas é importante clicar no cadeado ou no selo para conferir se, de fato, você está na página para a qual o SSL foi emitido”, finaliza.