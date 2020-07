FPF libera clubes para inscreverem novos jogadores antes da retomada do Paulistão

09/07/2020 | 14:22



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes participantes do Campeonato Paulista realizaram nesta quinta-feira, por videoconferência, um novo Conselho Técnico para definir diretrizes para a retomada da competição no próximo dia 22. Na principal decisão, a entidade autorizou que os times podem inscrever novos jogadores para o restante do torneio.

De acordo com a FPF, ficou definido que a data-limite para o registro de jogadores será o próximo dia 20 e a inscrição para a competição tem que ser feita até o dia seguinte. Segue mantida também a possibilidade de troca de quatro atletas antes das quartas de final, conforme previsto no Regulamento Específico da Competição (REC).

"O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de três meses (por conta da pandemia do novo coronavírus), se fez necessária apenas uma adequação nas datas das partidas, de registro e de inscrição de atletas", informou a FPF em seu site oficial, mantendo assim o sistema de classificação às quartas de final e o critério para o rebaixamento de dois clubes à Série A2.

Outra decisão da entidade é cumprir o que foi determinado pelo governo do Estado de São Paulo para a retomada do Paulistão. As partidas serão realizadas apenas em cidades que estejam pelo menos na fase amarela (a terceira de cinco) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena. "Com a constante atualização das cores das regiões, os locais e horários das partidas serão definidos nos próximos dias e comunicados oficialmente", divulgou a FPF.

Dos 16 clubes, de acordo com a entidade, apenas o Botafogo, de Ribeirão Preto, não concordou com algumas decisões. O clube solicitou o adiamento do reinício da competição e foi contra a adequação de datas de registro e inscrição de atletas, medida que seu presidente do Conselho de Administração, Adalberto Baptista, chamou de "mudança de regulamento". Ambos os pleitos foram rejeitados pelos 15 demais times.

Em meio à pandemia da covid-19, a FPF assegurou que não haverá aglomerações perto dos estádios. "Como as partidas serão realizadas sem público, os clubes e a FPF farão uma ampla divulgação para evitar aglomeração de torcedores no entorno dos estádios, respeitando as regras de isolamento social preconizadas pelas autoridades de saúde", completou.