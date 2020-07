Nos EUA: com 719 cv, chega às ruas o SUV Dodge Durango SRT Hellcat

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



09/07/2020 | 13:48



Utilitário-esportivo para fãs de muscle cars com família, o Dodge Durango se alinha ao Challenger e Charger e passa a ter uma versão SRT Hellcat. Equipado com o motor HEMI Hellcat V8 de 6,2 litros, que rende 719 cv de potência e 89,2 kgfm de torque, o Durango SRT Hellcat vai de 0 a 96 km/h (60 mph) em 3,5 segundos, acelera de 0 a 402 m (quarto de milha) em 11,5 s, pode chegar a 290 km/h. O modelo ainda é 1,5 segundo mais rápido que a versão SRT 392 em um circuito de 3.379 m, vantagem equivalente ao comprimento de nove carros.

“A ‘Irmandade da Força’ inclui famílias de todos os tamanhos e o Durango oferece o desempenho da Dodge como o Charger dos SUVs de três fileiras de bancos”, disse Tim Kuniskis, chefe global da Alfa Romeo e diretor da Dodge, SRT, Chrysler e Fiat da FCA para a América do Norte. “E para 2021 elevamos ainda mais o sarrafo. A versão Hellcat de 719 cv é o SUV mais potente de todos os tempos. É a última peça do quebra-cabeça e, juntamente com o Charger e o Challenger, completa a linha de desempenho da marca Dodge.”

A Dodge produzirá o Durango SRT Hellcat apenas para o ano/modelo 2021. O design externo é mais agressivo, há um novo interior com cockpit inspirado no Challenger, mais centrado no motorista, e sistema Uconnect 5 com tela de 10,1 polegadas.

Força e equilíbrio

Projetado e desenvolvido para ultrapassar os limites do que um SUV pode ser, o Dodge Durango SRT Hellcat 2021 é impulsionado pelo motor HEMI Hellcat V8 de 6,2 litros com compressor, que oferece potência e torque recordes da categoria – 719 cv e 89,2 kgfm, respectivamente – combinado ao câmbio automático de oito marchas TorqueFlite 8HP95.

As melhorias de desempenho começam com o novo design frontal, incluindo o novo defletor, e atualizações do duto do radiador de óleo, guia de ar e snorkel para indução de ar frio. Um novo e exclusivo defletor traseiro melhora o equilíbrio com as novas linhas dianteiras, resultando em aumento significativo na pressão aerodinâmica (downforce) de mais de 400% (63,5 kg a 290 km/h).

Os engenheiros da SRT atualizaram o Durango SRT Hellcat para aprimorar a dirigibilidade, incluindo várias tecnologias inspiradas em corridas e freios Brembo, resultando em números de desempenho nunca antes vistos em um Durango.

Comparado com o Durango de maior desempenho até então, o SRT 392, o novo Durango SRT Hellcat 2021 tem suspensão atualizada que oferece uma série de vantagens. São elas: mais conforto no modo Automático e melhor controle no modo Track, respostas mais equilibradas, maior aderência com menos subesterço (saída de dianteira) e mais estabilidade em curvas.

A direção de assistência elétrica do Durango SRT Hellcat conta com ajustes para gerenciar melhor o aumento da aderência, melhorando tanto o desempenho em condução esportiva quanto as sensações ao volante e a facilidade de manobrar em velocidades de estacionamento. Os modos da direção são acessados por meio da nova tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, bem como os outros ajustes de condução SRT, que personalizam a experiência de dirigir controlando as configurações de câmbio, paddle shifters, tração nas quatro rodas (AWD) e suspensão.

Entre as tecnologias inspiradas em corridas estão dois sistemas que atuam em conjunto: o controle de arrancada (Launch Control), que evita as rodas girarem em falso e o assistente de arrancada (Launch Assist), que usa sensores de velocidade nas rodas para detectar e mitigar o salto da roda na saída, que pode danificar o veículo, modificando o torque para recuperar a aderência total.

O Dodge Durango SRT Hellcat 2021 também entrega excelente frenagem, exigindo 35,3 metros para parar a 96 km/h (60 mph). O crédito vai pertence aos sistema de freios Brembo de alta performance, com discos ventilados nas quatro rodas, medindo 400 mm de diâmetro na frente e 350 mm atrás.