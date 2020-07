Luiza Brunet paga indenização à blogueira após ser condenada por danos morais

09/07/2020 | 12:10



Luiza Brunet foi condenada por danos morais após quase dois anos de briga na justiça. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a sentença do processo movido pela blogueira Ana Carolyne Steiner contra Luiza saiu em maio e a artista já pagou o valor da condenação. No entanto, o processo teve uma atualização no último dia 22 de junho, uma vez que foi expedido um alvará em favor de Ana Carolyne para o levantamento dos valores corrigidos.

O 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Blumenau, em Santa Cantarina, determinou que Luiza teria que pagar uma indenização de quatro mil reais.

Steiner entrou com a ação depois de acusar Brunet de a ter chamado de v***a em uma rede social. Luiza teria feito o comentário depois que a blogueira comentou que o namoro dela e de Lírio Parissotto não era uma união estável.

V***a, vai se informar. Você viveu comigo e com o espancador? Não lembro de você. Você era a faxineira metida, hein? Antes que me esqueça: Cuida da tua vidinha, teria dito Luiza.

Para quem não se lembra, Luiza, que acusou o ex companheiro de agressão em maio de 2018, entrou com um processo pedindo união estável com Lírio. A justiça nego o pedido. Na acusação de agressão, Lírio foi condenado a prestar serviços comunitários.

Além da indenização, Luiza ainda teve que se retratar pedindo desculpas publicamente à blogueira.