Campus Party: TikTok transmite evento ao vivo para mais de 30 países

09/07/2020 | 11:48



O TikTok apresentará a edição da Campus Party 2020, maior festival de inovação e tecnologia do planeta. Este ano, diante do cenário de distanciamento social causado pela covid-19, ele será em formato digital. A feira será gratuita, começando hoje (9) e indo até sábado (11). É possível acompanhar tudo pelo perfil do evento no TikTok. Já a hashtag oficial é #LearnOnTikTok.

Com o lema “Reinicie o Planeta”, a primeira edição global da Campus Party visa desenvolver soluções tecnológicas que ajudem a alcançar as metas descritas nos “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A versão digital do evento disponibilizará palestras com transmissão ao vivo e sob demanda, com grandes nomes nacionais e internacionais. Também terão entrevistas, painéis, workshops, networking, hackathons, entre outras atividades.

Todo o conteúdo será dividido em um estágio principal e global, que será transmitido para vários países sob cinco temas: Working Life (Emprego e Economia), GreenPower (Energia Limpa e Meio Ambiente), Living Better (Saúde e Ciência), Joy of Life (Entretenimento e Criatividade Digital) e New Horizons (Educação e Cidades).

Além da parte global, cada país terá um capítulo especial dentro do evento. No Brasil, a Campus Party Brasília liderará essa ação, trazendo o que há de mais inovador na região.