Em tour, Thais Fersoza revela ter elevador em casa e explica decisão de não ter TV em quarto com Michel Teló

09/07/2020 | 11:11



Thais Fersoza exibiu detalhes da casa onde mora com Michel Teló, em São Paulo, em novo vídeo publicado em seu canal no YouTube. A atriz e apresentadora mostrou as áreas comuns da mansão onde vive com o cantor sertanejo e os filhos, Melinda e Teodoro, afirmando que são locais bem íntimos para os dois.

O vídeo chamou a atenção dos internautas por Thais revelar que não possui TV no quarto onde dorme com o marido.

- A gente é um casal que acredita não é bom ter televisão no quarto. A gente não gosta. Vamos para o quarto para... ou dormir. Agora, para ver televisão, não, explicou ela sobre a decisão dos dois.

No local onde seria a televisão, Thais e Michel preferem colocar fotos da família reunida.

A artista também mostrou que os dois são realmente fãs de fotos pela casa e em uma das paredes da casa, eles decoraram com quadros com fotos panorâmicas que eles mesmo fizeram durante viagens pela Tailândia, Maldivas e Fernando de Noronha.

Ela também revelou que a casa possui um elevador, mas que ela prefere utilizar as escadas como forma de se movimentar e se exercitar.