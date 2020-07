Obituário - 9 de julho de 2020

Ademir Medici



09/07/2020 | 11:10



NANCY PALLETA DOS SANTOS

(São Paulo, 29-10-1953 – São Bernardo, 7-7-2020)

Balada triste

Que me faz

Lembrar alguém

Alguém que existe

E que outrora foi meu bem...

(Sucesso de Agostinho dos Santos)

Nancy manteve sempre viva a memória do pai, o cantor Agostinho dos Santos, uma das maiores vozes do cancioneiro nacional (1932-1973).

O Ferradura Bar, na Vila Tupi, em São Bernardo, tornou-se o Museu do Agostinho, com seus discos, revistas, recortes de jornais, troféus, medalhas. Ponto de encontro da musicalidade da cidade, sob o comando da filha, verdadeiramente uma animadora cultural.

“Nosso grupo (incluindo o Grupo Lúmen) era um dos mais ligados ao bar. Paramos quase no fim do ano passado por problemas de saúde que ela teve”, conta o amigo Paulo Pereira, que completa: “Depois a Nancy se recuperou e cobrou nossa reunião que estava marcada para meados de março. A pandemia cancelou tudo e não pudemos mais nos reunir. E nem nos despedir”.

Bárbara, filha de Nancy, neta de Agostinho dos Santos e de Mafalda Palleta dos Santos, não sabe ainda se o Ferradura Bar será reaberto. Nancy partiu aos 66 anos e foi sepultada no Cemitério dos Casa. Deixa a filha e uma neta, Marina.

NANCY. Pela preservação da memória do cantor Agostinho dos Santos



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 5 de julho

Albertina Alves Xavier Oliveira, 75. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo André, segunda-feira, dia 6 de julho

Milton Fernandes da Silva, 73. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdete Aparecida da Costa, 50. Natural do Estado de Alagoas. Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 7 de julho

Oliveiros Moreira de Souza, 93. Natural de Altinópolis (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucinda de Oliveira Leite, 89. Natural de Carlópolis (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurora Molina Vidal, 87. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Gabriel Elias da Silva, 87. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Fontalva, 86. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Osvaldo Daniel Trento, 85. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Honorato José dos Santos, 79. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Valdira da Silva Balbino, 78. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Neiva de Oliveira Pinto, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isaura de Medeiros Valério Bertoni, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Emília Del Carmen Campos Lagos, 75. Natural do Chile. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sivirina Dias de Souza, 75. Natural de São Vicente Ferrer (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

José Augusto de Jesus Calazans, 75. Natural de Estância (Sergipe). Residia na Vila Ester, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Elisabel dos Santos, 74. Natural de Vinhedo (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bernadete Batista Rabelo, 72. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva da Silva Leal Tavares, 72. Natural de Bocaiúva (Minas Gerais). Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Carmo I, em São Paulo.

José Aurides Ferreira da Silva, 63. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréia Carrilho, 44. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cozinheira. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 5 de julho

Joaquim Pereira da Silva, 90. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Antonio Marcelo da Silva, 84. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Pereira de Sousa, 84. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix, em Santo André.

André Guerreiro, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Arnold Gonçalves Fernandes, 77. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério da Saudade.

Gentil Barbosa, 77. Natural de Nazaré Paulista. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Albino Batista dos Santos, 70. Natural do Recife (Pernambuco). Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza do Espírito Santo, 65. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Sebastião Geraldo de Almeida, 63. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Lício Moreira da Silva, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Júlia dos Reis, 61. Natural de São João do Piauí. Residia no Parque São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Edvaldo Oliveira Santos, 60. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de julho

Conceição Maria dos Santos, 87. Natural de Siqueira Campos (Paraná). Residia no Núcleo Santa Cruz, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Municipal de Siqueira Campos.



São Bernardo, terça-feira, dia 7 de julho

Thereza Bechelli Bechelli, 91. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Joanita Maria da Conceição, 57. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Hélio Catsumi Inoe, 63. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 6 de julho

Angelina Cezario Joaquina, 91. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Otávio Nicolau, 83. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.

Orlando Silvério, 81. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Santa Matias dos Santos, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Ana Cristina de Sousa, 74. Natural de Grãoi Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Rosária da Consolação Silva, 73. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia no Jardim Sapopema, bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Raimundo Araujo da Silva, 69. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no Parque Industrial. Dia 6. Vale da Paz.

Severino Celestino do Carmo, 68. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Vanildo Borgers, 66. Natural de Leopoldo de Bulhões (Goiás). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 6 de julho

Otacilio Fermino, 76. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

José Tertulino Novaes, 71. Natural de Itauçu (Bahia). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Erivaldo Santos de Oliveira, 55. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Randal Rodrigues de Oliveira, 54. Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Edmilson Francisco da Silva, 49. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

André Luis Vieira da Silva, 48. Natural de Mauá. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Arthur Nascimento Moreira, 23. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 7 de julho

Euripedes Leonel de Oliveira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 7, em Mauá. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Martha Agostinha do Espírito Santo, 76. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Zenailde Teresinha tosa de Morais, 57. Natural de Caetité (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.