Latam Brasil entra com processo de recuperação judicial

Redação

Do Rota de Férias



09/07/2020 | 10:48



A Latam Brasil entrou com pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira (9 de julho) nos EUA. A empresa se junta às afiliadas do grupo no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos EUA, que já haviam solicitado a proteção contra credores no fim de maio.

Em nota assinada pelo presidente da empresa no Brasil, Jerome Cadier, a Latam afirmou que “dado que o ambiente externo ainda não dá sinais fortes de recuperação, aderir ao Capítulo 11 é a melhor opção para ter acesso às novas fontes de financiamentos”. O capítulo referido dita as regras de adesão ao processo de reorganização financeira nos EUA.

“Esta foi, indiscutivelmente, a melhor alternativa para reestruturar nossas finanças de forma ampla, assegurando sustentabilidade no longo prazo”, disse Jerome .

Ainda em nota, a Latam assumiu o compromisso em manter:

Todos os benefícios do programa LATAM Pass, assim como categoria e pontos vigentes.

Todas as passagens adquiridas, travel vouchers ou qualquer forma de crédito.

Parcerias com agências, parceiros associados aos programas de fidelidade corporativos e venda de passagens aéreas, em qualquer um dos canais da empresa.

