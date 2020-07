Tour virtual: visite online 10 museus incríveis de Viena

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



09/07/2020 | 10:19



Uma das cidades mais imponentes do mundo, Viena, capital da Áustria, é palco de diversos museus. E o melhor de tudo é que dá para visitar, sem sair de casa, algumas obras-primas de Gustav Klimt, Egon Schiele, entre outros artistas.

Entre os museus de Viena que contam com tours virtuais está o Belvedere, onde todos os dias há um passeio virtual guiado. Outros que valem a visita online são o Sigmund Freud Museum, o Burgtheater, o Albertina e o Schönbrunn, palácio de verão preferido da imperatriz Sissi. Confira os emdereços:

Tours virtuais: 10 museus de Viena

WienTourismus/Paul Bauer Albertina

Um dos principais museus do mundo, abriga obras de Monet, Picasso, Renoir, Matisse e Miró, entre outros artistas

WienTourismus/Paul Bauer Belvedere

Cercado por um lindo jardim, este palácio abriga um belo museu de artes. A obra mais importante do acervo é O Beijo, quadro do pintor austríaco Gustav Klimt.

WienTourismus/Gregor Hofbauer Kaiserliche Schatzkammer

Na Câmara de Tesouros do Imperador, você encontra diversas joias dos Habsburgos e do Sacro Império Romano.

O Museu de História da Arte conta com diversas artes decorativas e é um dos mais antigos do gênero no mundo.

WienTourismus/Peter Rigaud Leopold Museum, coleção de Schiele

Um dos principais refúgios culturais do Quartier Museum, tem diversas obras de Gustav Klimt e Egon Schiele.

Visite o famoso Museu Judaico da capital austríaca.

O Museu de História Natural de Viena é uma boa pedida para crianças.

WienTourismus/Paul Bauer Schönbrunn

O palácio preferido da imperatriz Sissi é um dos principais pontos turísticos da cidade. Tem salas ricamente ornamentadas e é cercado por um imenso jardim.

Conheça o museu montado no consultório em que Freud elaborou suas principais ideias a respeito da psicanálise.

Grupo de museus que conta a história da capital da Áustria.

