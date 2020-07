Mayra Cardi faz desabafo sobre estar vivendo pesadelo e defende Aricia Silva: Deixem a moça em paz

09/07/2020 | 10:10



Mayra Cardi recentemente expôs seu ex-marido, Arthur Aguiar, afirmando ter descoberto pelo menos 16 traições por parte dele. Um dos nomes que surgiu foi o de Aricia Silva, com quem o ator e cantor estaria se envolvendo desde 2018. Porém, por meio de seu Stories, a empresária saiu em defesa de Aricia afirmando que ela não foi o pivô do fim de seu casamento.

Primeiro, por meio da rede social, ela repostou uma seguidora que divulgou Arthur Aguiar cantando Minha Mina, uma de suas canções. A pessoa ainda disse:

Só resta saber qual das minas, né?

E a mãe de Sophia disse:

Qual das 16, né?

Depois, ela respostou uma notícia que dizia o seguinte:

Aricia Silva nega ter sido pivô do fim do casamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar.

A empresária ainda acrescentou:

De fato ela não foi, gente. Eu nunca disse que ela foi... ela foi apenas um dos vários casos dele! Deixem a moça em paz.

Depois, fez outros Stories em que aparece visivelmente abalada:

- Jesus amado, olha o tamanho da minha olheira. Tô sem dormir. Comendo eu tô comendo, mas eu tô sem dormir nada. Eu preciso dar um jeito nessa minha cara, nessa minha pele. Parece que eu tô morando dentro do c* do furacão, vocês não estão entendendo. Cada segundo é uma surpresa, uma descoberta nova. Tem horas que eu passo a mão no meu rosto e falo: cara, eu vou acordar desse pesadelo. E aí não é. É a minha vida mesmo. Eu nunca imaginei descobrir tanta coisa. (...) A internet é maravilhosa, as pessoas são incríveis, elas me atualizam. Coisas que eu nunca imaginei na vida serem reais. Não tá fácil, não. Eu não vou mentir para vocês. Eu mastigo caco de vidro com a boca fechada para sangrar por dentro e sorrir por fora.