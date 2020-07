Naya Rivera, atriz de Glee, desaparece durante passeio de barco com filho de quatro anos de idade

09/07/2020 | 09:10



Naya Rivera, famosa pela participação na série Glee, desapareceu durante um passeio de barco na última quarta-feira, dia 8, em um lago no sul da Califórnia, Estados Unidos. De acordo com o site norte-americano TMZ, a atriz estava acompanhada do filho Josey, de quatro anos de idade.

A publicação afirma que Naya teria alugado um barco para passear com Josey, de seu relacionamento com o ator Ryan Dorsey. Porém, horas mais tarde, a criança foi encontrada dormindo sozinha na embarcação junto com uma jaqueta e a bolsa da atriz. Segundo autoridades locais, o garoto afirmou que a mãe pulou na água, mas nunca retornou para o barco.

A polícia iniciou buscas de barco e helicóptero, além da ajuda de mergulhadores. Mas, até o momento, não há sinal da estrela de Glee. A procura foi suspensa durante a noite, mas continua nesta quinta-feira, dia 9, conforme publicação feita pelo Twitter oficial das autoridades locais.

O desaparecimento de Naya causou grande comoção nas redes sociais e muitas pessoas se mobilizaram em uma campanha pedindo orações para que ela seja encontrada. Dentre elas, alguns de seus colegas de elenco da série Glee.

A atriz Heather Morris, que viveu Brittany, par romântico de Naya na série, foi uma das primeiras a se pronunciar.

- Nós precisamos de todas as orações possíveis para trazer nossa Naya de volta pra casa. Precisamos de seu amor e luz, pediu ela no Instagram Stories .

Harry Shum Jr, que viveu Mike, postou um breve orando em seu perfil no Twitter. Já Iqbal Theba, que interpretou o Diretor Figgins, compartilhou uma notícia sobre o desaparecimento e completou:

Deus... Misericórdia... Por favor.

Em seu perfil no Instagram, Dot-Marie Jones, que fez a treinadora Beiste, também compartilhou uma notícia.

Não pode ser!! Por favor continuem rezando. Te amo, garota, escreveu na legenda.

Em Glee, que foi ao ar entre 2009 e 2015, Rivera interpretou Santana, uma líder de torcida. Ela apareceu em 113 episódios da série e namorou a co-estrela Mark Salling, que se suicidou em 2018 depois de se declarar culpado em processo envolvendo pornografia infantil.

Antes de ser dada como desaparecida, Naya fez alguns posts em seu Instagram. Um deles é uma foto com o filho, em que ela diz:

Só nós dois.

Já em outro, cerca de seis dias antes do acidente, ela escreveu:

Não importa o ano, circunstância ou luta. Todos os dias que você estiver vivo, é uma bênção. Aproveite ao máximo hoje e todos os dias. O amanhã não é uma certeza.