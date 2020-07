Região acumula 28.168 casos e 1.297 mortes pela Covid-19

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



08/07/2020 | 23:55



Segundo os boletins epidemiológicos divulgados pelas sete prefeituras, o Grande ABC acumula 28.168 casos confirmados e 1.297 mortes pela Covid-19. Com isso, a média é de 243 infectados e 11 óbitos por dia desde o início da pandemia, em 15 de março. Apenas ontem, foram 702 novos diagnósticos e 22 vítimas fatais.

Entre os casos positivos, 42,5% (11.973) são moradores de São Bernardo, 28,6% (8.352) são de Santo André e 14% (3.952) são de Diadema. Já São Caetano é responsável por 7,4% (2.088) das confirmações, Mauá por 3,9% (1.090), Ribeirão Pires por 1,8% (511) e Rio Grande da Serra por 0,7% (202).

Das mortes causadas pelo novo coronavírus na região, 34,4% (446) foram em São Bernardo, 22,4% (291) em Santo André, 20,3% (264) em Diadema, 11,3% (147) em Mauá, 7,4% (96) em São Caetano, 3% (39) em Ribeirão Pires e 1% (14) em Rio Grande da Serra.

Até o fechamento desta edição, 33.275 pacientes aguardavam resultado de exames para confirmação da Covid-19, dentre eles, pelo menos nove mortes. Por outro lado, ao menos 11.438 moradores do Grande ABC já se recuperaram da doença e receberam alta médica.



PANORAMA

O Estado de São Paulo acumulou, ontem, 16.788 óbitos e 341.365 casos confirmados do novo coronavírus. O vírus está circulando em 630 dos 645 municípios paulistas, sendo que 398 já registram pelo menos um óbito. Do total de diagnósticos, 199.005 pacientes já se recuperaram.

Segundo o Ministério da Saúde, o País chegou a 1.713.160 casos confirmados, 44,571 mais do que na terça-feira, e 67.964 mortes, mais 4.105 em relação ao dia anterior, pela Covid-19. Boa notícia é que 1 milhão de brasileiros já se recuperaram da enfermidade.



ALERTA

Ainda que o Ministério da Saúde e o governo do Estado afirmem que o número de casos e mortes esteja estabilizando, o cenário ainda preocupa os profissionais da saúde. Conforme publicado ontem pelo Diário, pesquisa feita pela APM (Associação Paulista de Medicina) apontou que 80% dos médicos avaliam que o Brasil irá passar por segunda onda de contaminação. Para os entrevistados, as fake news e a falta de adesão efetiva da população a medidas preventivas, tais como uso de máscara e orientações de isolamento físico, estão agravando o cenário.