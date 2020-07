Vereadores retomam defesa do monotrilho

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/07/2020 | 00:01



Após grupo chinês BYD demonstrar interesse em retomar o projeto da Linha 18-Bronze do Metrô em sua concepção original, ou seja, por monotrilho, vereadores do Grande ABC pretendem recriar frente parlamentar que foi elaborada para acompanhar o projeto no ano passado, antes de o governo do Estado enterrar o modal e adotar o BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) para o ramal.



Uma das primeiras ações do colegiado é enviar ofício ao secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, ainda hoje, pedindo informações sobre o resgate do projeto.



Conforme o presidente do antigo bloco, o vereador Fábio Lopes (Cidadania-Santo André), e o vice-presidente da frente parlamentar, vereador Adelto Cachorrão (Republicanos-Mauá), a intenção é retomar as atividades do colegiado e estender o debate dos impactos da proposta em todas as sete cidades.



“Vamos chamar os vereadores que já participavam deste grupo e vamos iniciar o debate novamente. É de suma importância que os vereadores sejam ouvidos. Já conversei com o Fábio Lopes e a intenção é enviar um ofício para Baldy amanhã (hoje)”, disse Adelto Cachorrão.



No ano passado, o grupo se dissolveu sem conseguir encontro com o secretário dos Transportes Metropolitanos. Agenda chegou a ser marcada, mas foi ignorada por Baldy e pelo governador do Estado, João Doria (PSDB). Logo depois, o Palácio dos Bandeirantes acabou anunciando o BRT e engavetando o projeto do monotrilho para a região.



“Adelto e eu já conversamos hoje (ontem). Vamos retomar este grupo. Já mandei ofícios para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e irei mandar ao próprio secretário Baldy. E com as respostas oficiais, a gente vai ver qual é a medida que o grupo vai tomar”, declarou Fábio Lopes.



No início da semana, o prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio, Gabriel Maranhão (Cidadania), apresentou a proposta do grupo BYD ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. O tema foi transferido à pasta de Baldy, que analisa se há viabilidade técnica e jurídica para avançar.



O grupo chinês tem intenção de tocar o projeto do monotrilho conforme o planejamento apresentado pelo governo do Estado em 2014. Para isso, o BYD estaria disposto a aportar dinheiro, mão de obra especializada, equipamento específico e até a adquirir o Consórcio Vem ABC, que venceu a PPP (Parceria Público-Privada) para tirar o transporte do papel.



No ano passado, além de Lopes e Cachorrão, integravam o grupo os vereadores Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), de Mauá; Ricardo Andrejuk (PSDB), de São Caetano; Rogério do Açougue (PSB); e Silvino Castro (Republicanos), de Ribeirão Pires; e Jhol Jhol (PP), de Rio Grande da Serra. O Legislativo de São Bernardo não enviou parlamentar e sequer havia debatido a questão.



À época, a intenção do bloco era pressionar o governo do Estado a escolher pelo modal monotrilho em vez do BRT. O grupo de vereadores chegou a se reunir com o GT (Grupo de Trabalho) de mobilidade do Consórcio para debater quais eram as melhores opções de transporte para a região.