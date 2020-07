Marinho apostará nas comparações

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/07/2020 | 00:01



Na semana passada, a coordenação de pré-campanha do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) em São Bernardo se reuniu para organizar a estratégia na corrida eleitoral deste ano. A tática principal será a de comparações de gestão, em especial os quatro primeiros anos de governo de Marinho e do atual prefeito Orlando Morando (PSDB). Na visão dos petistas, o primeiro mandato de Marinho, na comparação com a estreia de Morando no Paço, é equivalente à vitória da Alemanha sobre o Brasil em 2014, o famoso 7x1 no Mineirão. Os estrategistas do petismo avaliam até mesmo que um possível privilégio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Marinho nos quatro primeiros anos equivale às ajudas feitas pelo governador João Doria (PSDB) a Morando. Essa linha já deve ser trabalhada nos próximos dias.

Inércia

No mesmo encontro, porém, a roupa suja no petismo também foi lavada. O sentimento de alguns dos integrantes da coordenação da pré-campanha de Luiz Marinho (PT) é o de que o partido pouco tem feito oposição para valer contra o prefeito Orlando Morando (PSDB). As críticas ficam restritas a redes sociais, sem nenhuma ação assertiva. A bancada de vereadores foi bastante criticada pela inércia dentro do Legislativo. É sabido que Morando tem o controle da casa, mas o bloco petista foi acusado de pouco se empenhar para fazer barulho diante de denúncias contra o governo tucano – como fraude na compra de merenda e distribuição de cestas básicas com alimentos vencidos.

Comissão da Covid

O presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), designou vereadores que irão compor comissão de avaliação de receitas e despesas da Prefeitura para o combate à Covid-19. O bloco será formado por Chico do Judô (PSD), Ricardinho da Enfermagem (PTB), Silvaldo Carteiro (PSL), Betinho Dragões (PR) e Bodinho (Patriota).



Faça o que eu digo

Na terça-feira, esta coluna mostrou que o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), estabeleceu decreto com restrições a campanhas eleitorais por parte dos servidores. Ontem, a página da Prefeitura de Ribeirão trouxe fotos de funcionários do Fundo Social e da Secretaria de Saúde distribuindo máscaras para a população, mas trajando equipamentos com a logomarca da administração tucana. Por bem, por mal, a postagem foi retirada.



CPI das Quarteirizações

Com integrantes definidos, a CPI das Quarteirizações na Assembleia Legislativa teve sua primeira reunião virtual ontem, na qual foi estabelecido o calendário de trabalho. Os parlamentares debateram sobre a necessidade de confirmação das denúncias apresentadas – muitas delas anônimas – e também relataram preocupação com o volume de irregularidades em contratos da área da saúde, seja no Estado ou em municípios, diante da pandemia de Covid-19. O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, é relator do grupo.



Novo – 1

Indicado para presidir o diretório do partido Novo em São Caetano, Wellington Marques pediu para sair da direção da legenda depois que filiados questionaram sua ida à presidência porque em 2016 ele foi candidato a vereador pelo PRTB – o estatuto da agremiação diz que é necessário haver quarentena política de cinco anos para ocupar cargos diretivos. Mais uma instabilidade para a pré-campanha ao Paço de Mário Bohm.



Novo – 2

Militantes do partido Novo de São Bernardo entraram em contato com a coluna para dizer que o advogado José Luís Gonçalves foi, mas não é mais filiado à legenda. Gonçalves tem sido um dos líderes na defesa do embargo à obra de construção de uma unidade do Grupo Bem Barato em área verde que pertencia à antiga Fiação e Tecelagem Tognato, na região central da cidade.