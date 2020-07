Mauá instala barreiras sanitárias em pontos com grande circulação

da Redação



09/07/2020 | 00:01



A Prefeitura de Mauá instalou barreiras sanitárias em locais com grande circulação de pessoas para tentar frear a disseminação do novo coronavírus. Chamado de Stop Corona, o serviço vai oferecer, a partir de hoje, aferição de temperatura, saturação de oxigênio, distribuição de álcool gel, além de passar informações sobre a melhor maneira para prevenção contra a doença.

As estruturas foram instaladas em feiras livres, centros comerciais, terminal rodoviário, locais que dão acesso à Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), além de bairros com grande circulação e com altos índices de contaminação.

De acordo com o prefeito Atila Jacomussi (PSB), o Stop Corona será importante neste momento em que a cidade passa a permitir abertura dos comércios e shopping em horários mais amplos. “Com a flexibilização das atividades econômicas é necessário que busquemos meios de ter esse convívio responsável”, frisou o prefeito.

Antes da barreira sanitária, como principais medidas de contenção da doença, a administração municipal havia instalado três lavatórios públicos na região central, com torneiras providas de sensores de aproximação e sabão, além de distribuir 450 mil máscaras de pano, que podem ser reutilizadas após lavagem.