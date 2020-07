Homem é preso por tráfico de drogas em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



08/07/2020 | 20:12



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Policia) prenderam na madrugada desta quarta-feira (8) um homem (cujo a identidade não foi revelada) no momento em que ele comercializava drogas na rua do Campinho, Jardim Laura, em São Bernardo.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam ronda na intenção de combater as drogas na região,quando viram um homem comercializando entorpecentes. Ao ver a viatura o indivíduo jogou uma bolsa e correu em direção a um córrego.

Após ser detido, na bolsa que ele dispensou haviam drogas, dinheiro (quantidade não revelada) e um aparelho celular. Preso em flagrante o traficante foi encaminhado ao 3ºDP (Assunção) onde a ocorrência foi registrada.