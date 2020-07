Barcelona vence, rebaixa o Espanyol e ainda sonha com o título

08/07/2020 | 19:31



O Barcelona segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, pela 35ª das 38 rodadas previstas, derrotou o lanterna Espanyol por 1 a 0, rebaixou o rival local e se manteve na perseguição ao Real Madrid. Cada time teve um jogador expulso no duelo disputado no Camp Nou.

O triunfo levou o Barcelona aos 76 pontos, a apenas um do Real, que só vai entrar em campo nesta rodada na sexta-feira, em casa, diante do Alavés. O Espanyol, por sua vez, permaneceu com 24 pontos e não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento, mesmo ainda tendo três jogos a disputar.

A atuação do Barcelona foi ruim no primeiro tempo. O time ficou a maior parte do tempo no campo de ataque, teve o controle da posse de bola, mas pouco criou. E ainda viu Vilà acertar a sua trave no minutos finais.

O único gol da partida saiu já na etapa final e quando cada time estava com dez jogadores, por causa de cartões vermelhos aplicados logo no começo do segundo tempo. Aos quatro minutos, Ansu Fati foi expulso após dar uma solada em Calero - inicialmente, ele havia recebido apenas o amarelo, mas o árbitro mudou de ideia após consulta ao VAR. O mesmo procedimento aconteceria aos oito depois de entrada dura de Lozano em disputa com Piqué.

E o gol do Barcelona saiu logo depois, aos dez minutos. No lance, Messi finalizou de canhota dentro da área, a bola bateu em Cabrera e sobrou para Suárez bater para fazer 1 a 0. Com isso, o atacante uruguaio se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 195 gols, atrás de Messi (629) e César Rodriguez (232).

OUTROS JOGOS - Além do triunfo do Barcelona, a quarta-feira teve outros dois jogos pelo Espanhol. Em um confronto direto por vagas em competições europeias, o Villarreal contou com dois gols de pênalti de Santi Cazorla para derrotar o Getafe por 3 a 1. Assim, chegou aos 57 pontos, em quinto lugar, quatro a mais do que o adversário, o sexto colocado. Já o Betis (13º, com 41) venceu fácil Osasuna (11º, com 45) por 3 a 0.