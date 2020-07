Trump e Obrador assinam declaração conjunta de cooperação entre EUA e México

08/07/2020 | 18:50



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mandatário do México, Andrés Manuel López Obrador, assinaram uma declaração conjunta de cooperação entre os dois países, na tarde desta quarta-feira, 8, em uma cerimônia na Casa Branca. De acordo com Trump, o gesto tem o objetivo de impulsionar a prosperidade, a segurança e a harmonia. "As relações entre os EUA e o México nunca estiveram mais fortes do que estão agora", declarou o republicano.

O líder da Casa Branca celebrou o acordo comercial entre os dois países e o Canadá, que é conhecido como USMCA e entrou em vigor na semana passada, em substituição ao antigo Nafta. "Vamos trazer muita prosperidade para os trabalhadores", afirmou Trump. "Somos amigos, parceiros e queridos vizinhos", acrescentou.

Obrador também elogiou o USMCA e disse que o acordo constitui "grande conquista", beneficia as três nações e significa uma integração regional.

Trump comentou rapidamente sobre a pandemia de covid-19, exaltando o número de testes realizados nos EUA. O presidente americano voltou a dizer, também, que quer as escolas reabram no país.