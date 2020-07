Após 12 anos, Thelma volta a dançar e faz aulas de balé em casa

08/07/2020 | 18:35



Vencedora do Big Brother Brasil 20, a médica Thelma Assis publicou alguns stories no Instagram do seu retorno ao mundo da dança, após 12 anos. Ela decidiu ter aulas de balé de casa, como uma forma de praticar atividade física mesmo durante a quarentena.

Eu falei pra vocês que essa semana eu ia voltar a fazer atividade física, então vou cumprir. Eu vou fazer aulas de balé", contou Thelma nos vídeos. Ela então mostrou os bastidores da aula, feita por chamada de vídeo, em que aparece dançando na sacada do apartamento onde mora.

Thelma comentou que não dança há 12 anos, mas destacou que "nunca é tarde para voltar". Depois da aula a médica contou que se sentia bastante cansada: "Estou acabada, destruída, amanhã não sei como eu levanto da cama".

"Mas valeu à pena, fizemos atividade física, dei o primeiro passo. Agora é só acostumar o corpo", comemorou Thelma. Ela revelou que está fazendo uma dieta, mas ressaltou que está comendo de forma saudável e que cada organismo responde à dieta de um jeito, por isso é necessário sempre procurar ajuda profissional. "E outra coisa, cada dieta cabe no bolso de cada um. Vamos nos alimentar de acordo com nossa realidade", afirmou Thelma.