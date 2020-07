5G: tecnologia chega semana que vem a São Paulo e Rio de Janeiro

Da Redação

Do 33Giga



08/07/2020 | 18:18



Conforme anunciado recentemente, a Claro dá início aos serviços de 5G no Brasil a partir da próxima semana. São Paulo e Rio de Janeiro começam a contar com a rede 5G DSS.

A nova tecnologia de rede móvel começa a ser implantada de forma pioneira no país pela operadora, em parceria com a Ericsson. A Claro terá cobertura 5G DSS nas regiões com maior demanda de tráfego, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Com a tecnologia DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de Espectro), é possível compartilhar as frequências disponíveis hoje, já alocadas ao Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Assim a rede da Claro passa a distribuir recursos dinamicamente entre os smartphones atuais, que operam até a quarta geração, e os novos, que sejam compatíveis com a nova rede 5G DSS. Clientes que adquirirem smartphones aptos já poderão ter as primeiras experiências com a tecnologia 5G, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional.

Em São Paulo, a cobertura 5G DSS da Claro estará disponível inicialmente na região da Avenida Paulista e Jardins. Nas semanas seguintes, vai gradativamente estender-se pelos bairros Campo Belo, Vila Madalena, Pinheiros, Itaim, Moema, Brooklin, Vila Olímpia, Cerqueira César, Paraíso, Ibirapuera, além da região da Av. Berrini e também de Santo Amaro.

No Rio de Janeiro, os primeiros pontos de cobertura estarão em Ipanema, Leblon e na Lagoa. Na seqüência, devem se expandir por toda a orla, do Leme até a Barra da Tijuca, passando por Jardim Oceânico, Joá, São Conrado e Copacabana.

Os critérios de escolha para as primeiras regiões a receberem a cobertura 5G DSS da Claro levaram em conta fatores como demanda atual de tráfego e crescimento ao longo do último ano, infraestrutura de rádios já modernizada para oferta do 4.5G, além da penetração de smartphones de última geração e densidade populacional.

Comunidades

A proximidade de comunidades onde a operadora tem realizado ações sociais também foi determinante nessa etapa inicial, dentro do programa de apoio à população mais atingida pela crise do coronavírus.

Através do Instituto Claro, e em parceria com Ericsson e a Central Única das Favelas (CUFA), a Claro vai levar a rede 5G para sede da organização em Paraisópolis, em São Paulo, para que famílias, jovens e crianças possam ter acesso à internet e a aplicações de Telemedicina e Educação à Distância.

A rede 5G instalada na sede da CUFA permitirá que as Mães da Favela acessem a internet Wi-Fi para resgatar as doações recebidas. As crianças e adolescentes da região também terão acesso a materiais educativos e aulas online disponibilizados pelas escolas públicas, pelo Descomplica (plataforma de preparação para o Enem) ou no próprio site do Instituto Claro, que também disponibiliza conteúdos educacionais e de capacitação.

Também receberá a rede 5G da Claro o Instituto Pró-Saber SP, instituição presente em Paraisópolis desde 2003 e que tem o objetivo de garantir e defender o direito de toda criança ler e brincar, além de disponibilizar computadores para que os adolescentes possam fazer trabalhos escolares, por meio dos projetos Pró Ler & Brincar e Pró Ler & Brincar nas Escolas.

O local conta com uma biblioteca que atende à região e que recebe mais de quatro mil usuários. A nova rede irá apoiar à pesquisa de crianças, adolescentes e professores, facilitar o acesso dos estudantes a todo o conteúdo escolar.

Em ambas as instituições, o serviço 5G também poderá ser utilizado para o acesso ao projeto Missão Covid, iniciativa que conta com mais de 1.200 médicos voluntários e já realizou cerca de 67 mil atendimentos gratuitos em pacientes com sintomas de COVID-19.

Outro projeto digital na área de saúde apoiado pela Claro é o portal “Sua Triagem”, que oferece um protocolo de diagnóstico provável baseado em informações fornecidas pelo próprio usuário, levando em consideração os sintomas, comportamentos e dados fisiológicos do usuário para indicar a probabilidade de cada pessoa estar infectada e o grau de risco. A plataforma é da Heart Care, e pode subsidiar a população nesse momento de pandemia na obtenção de orientação online e também gratuita.