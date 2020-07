Pelo smartphone: 7 causas para doar sem gastar dinheiro

Sérgio Vinícius

Desde que a pandemia da COVID-19 (o novo coronavírus) foi decretada em 11 de março, muita coisa mudou no mundo, inclusive o jeito de fazer uma doação. Esse ambiente de crise e instabilidade acabou se mostrando fértil para o surgimento de tecnologias do bem que aparecem com o objetivo de amenizar os efeitos negativos da pandemia.

Uma delas é o aplicativo Ribon, plataforma brasileira que criou uma solução inédita no mundo das doações para causas sociais: a possibilidade de doar sem gastar um centavo do seu bolso.

O processo que possibilita o usuário do aplicativo a fazer uma doação gratuita é bem simples: grandes empresas e fundações colocam dinheiro para aparecerem no aplicativo (que já conta com quase de 50 mil usuários ativos por mês). Esse valor é transformado em ribons (a moeda utilizada no app para fazer as doações) e distribuído diariamente aos usuários da plataforma direcionarem como quiserem para as ONGs disponíveis no app.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), neste ano foram movimentados mais de R$5 bilhões em doações de grandes corporações, em um movimento empresarial de solidariedade jamais visto no Brasil. Entretanto, com o advento de tecnologias como a da Ribon, não é preciso mais ser um grande filantropo ou uma empresa com alto faturamento para fazer caridade.

Conheça as 7 causas disponíveis no aplicativo para você fazer doações gratuitas:

Ação da Cidadania

Leva alimentos e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade causada pela falta de trabalho durante a quarentena. Pela Ribon, já foram distribuídas mais de 2.000 cestas básicas em Brasília e São Paulo.

WFP Centro de Excelência Contra a Fome Brasil

Atua na descontaminação de merendas escolares enviadas para quase 40 milhões de estudantes, os quais precisam continuar recebendo esses alimentos mesmo com as aulas suspensas por conta da pandemia. A organização é um braço da ONU no Brasil.

Pimp My Carroça

Arrecada recursos para distribuir cartões com rendas mínimas para catadores de materiais recicláveis que tiveram seu trabalho comprometido durante a quarentena. A campanha tem apoio da Klabin e do Cataki.

Evidence Action

Considerada uma das ONGs mais eficientes do mundo pelo The Lives You Can Save. Com apenas US$1,28 consegue garantir um ano de fornecimento de água potável para uma pessoa no continente africano.

SCI (Schistosomiasis Control Initiative)

Desenvolve um trabalho de controle de esquistossomose em países da África Subsaariana. Desde 2002 conseguiu reduzir o índice de contágio da doença em mais de 60% e proveu mais de 200 milhões de tratamentos contra as principais doenças tropicais que ainda atingem essa região.

PHC (Project Healthy Children)

Trabalha com foco na nutrição infantil por meio da fortificação da farinha de milho, visto que as deficiências de micronutrientes como vitaminas e minerais têm causado um déficit intelectual em crianças de vários países africanos. Já atendeu mais de 50 milhões de crianças desde 2001.

Living Goods

Usa tecnologia e recursos humanos qualificados para montar sistemas de saúde comunitários sustentáveis em escala em países como Uganda, Quênia e Mianmar. Reduziu em 27% a taxa de mortalidade infantil por onde atua com menos de US$2 anuais por pessoa atendida.

Para realizar as doações para estas causas, basta baixar o aplicativo Ribon e seguir as instruções para escolher quais projetos o usuário quer destinar os donativos.