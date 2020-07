Kate Middleton revela que príncipe George está chateado após competição inusitada com os irmãos

08/07/2020 | 17:11



Assim como a maioria dos pais, Kate Middleton está se desdobrando para entreter os filhos durante o período de quarentena!

A esposa do príncipe William contou durante uma visita oficial ao East Anglia's Chidren's Hospices, hospital que cuida de crianças com condições de risco à vida, que criou uma competição de jardinagem entre os três filhos - George, de seis anos de idade, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois. As três crianças plantaram girassóis, e o vencedor seria aquele que conseguisse ter a maior planta.

De acordo com o Daily Mail, ela ainda revelou quem está com a liderança - o posto de primeiro lugar tem deixado príncipe George bem chateado!

- As crianças estão gostando de cuidar de girassóis. O Louis está ganhando, então George está um pouco chateado por isso.

O assunto veio à tona porque Kate estava ajudando alguns voluntários do hospital a plantarem uma horta no pátio da instituição. Tracy Rennie, a diretora executiva do local, disse que a duquesa de Cambridge não teve medo de se sujar durante o processo:

- Ela estava preparada para sujar as mãos. Ela não precisou das luas de jardinagem que oferecemos, e até mesmo colocou as mãos na terra com aquele anel de casamento gigante!