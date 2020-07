Primeiro baterista dos Beatles cumprimenta Ringo Starr em aniversário e encerra rixa de quase seis décadas

08/07/2020 | 17:10



Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, deixou de lado a rixa que nutriu por quase 60 anos pelos membros da banda e cumprimentou Ringo Starr em seu aniversário de 80 anos de idade. Na última terça-feira, dia 7, Pete repostou uma postagem do Liverpool Beatles Museum que comemorava o aniversário do músico, e escreveu no Twitter:

Pensei sobre isso, e por que não? Feliz aniversário, Ringo. Este é especial. Tenha um ótimo dia.

Pete integrou os Beatles em 1960, mas foi demitido pelo empresário da banda, Brian Epstein, em 1962, pouco tempo antes da banda estourar mundialmente. Conhecido até hoje como o quinto Beatle, Best então trabalhou por 20 anos como funcionário público, e em 1988 fundou a sua banda, Pete Best Band.

De acordo com o jornal Daily Mail, Pete não gostou nem um pouco da forma como foi dispensado da banda, e em diversas ocasiões já falou sobre o assunto. No início de 2020, ele disse em entrevista para o Late Late Show que não gostou da forma como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se referiram a ele conforme os anos.

- Em entrevistas após eu ser demitido, eles disseram que eu não era um baterista bom o suficiente, e então de repente eu me tornei um anti-social que não conversava e era temperamental. Vamos, pessoal, deem um tempo. Vocês já me expulsaram da banda. Me deixem em paz, deixem que eu viva a minha vida.