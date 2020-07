Um homem morreu e outro foi preso após roubos de celulares na região

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



08/07/2020 | 16:02



Um homem foi morto após troca de tiros com policiais e outro foi preso na noite de ontem (7), em Santo André.

Segundo a ocorrência, por volta das 18h30, dois homens em duas motocicletas abordaram um homem na rua Martim Lumbria, no Parque São Raphael, São Paulo, anunciando o assalto. Eles levaram da vítima celular, carteira com documentos e cartões bancários, além de R$24 em espécie. Cerca de 20 minutos depois eles fizeram outra vítima, dessa vez uma mulher, na rua Malaia, no Parque Capuava, em Santo André. Levando dela o aparelho celular.

Cinco minutos depois, a terceira vitima, outra mulher, também teve o celular roubado pela mesma dupla de motoqueiros ,quando passava pela rua Vicente Celestino, no Jardim Sônia Maria, em Mauá.

Em seguida, os agentes, que faziam patrulha pela rua Engenheiro Olavo Aloísio, em Utinga, cruzaram com a moto de um dos ladrões. Ao ver a viatura ele acelerou tentando fugir. A perseguição durou um quilômetro e meio, terminando na rua Trindade com rua Valinhos, após o motoqueiro bater em um carro.

Em seguida o homem identificado como Bruno César efetuou disparos contra os policias, que revidaram, acertando César no pescoço. Ao ser socorrido, ele foi levado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) em Santo André, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítimas compareceram ao 2º DP (Camilópolis) reconhecendo o assaltante, onde o boletim de ocorrência foi registrado.