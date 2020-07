Demi Lovato faz desabafo sobre a parte abusiva da indústria

08/07/2020 | 16:10



Demi Lovato é capa da revista Bustle de julho! E em entrevista, a cantora fez um desabafo sobre a parte abusiva da indústria do entretenimento, que contribuiu para que ela desenvolvesse sérios distúrbios alimentares:

- Eu costumava ter pessoas me observando na noite anterior a uma sessão de fotos para ter certeza de que não comeria demais e ficaria inchada no dia seguinte. É um mundo totalmente diferente agora... Eu não me preparo para sessões de fotos hoje. Eu posso comer Subway no café da manhã.

Parte significativa dessa mudança positiva foi estar com um novo agente. Atualmente, Demi trabalha com Scooter Braun, que também cuida da carreira de artistas como Ariana Grande e Justin Bieber:

- No passado, eu projetei meus próprios problemas de abandono em outras pessoas, especialmente figuras masculinas que eu considerava figuras paternas. Eu tive que refletir sobre: Como eu quero que meu relacionamento com meu agente pareça sem que eu envolva os problemas com meu pai nele? As pessoas que estão comigo todo santo dia, eu tenho que me sentir conectada a elas e preciso confiar nelas. Preciso ser totalmente vulnerável, transparente e honesta. E se estou tendo um ataque de pânico no meio de uma sessão de fotos ou algo assim, que eu possa sentar no camarim com quem estiver lá, e eles podem me ajudar.

- Eu tive que aprender da maneira mais difícil, ignorando minhas necessidades e desejos por tantos anos. Antes da quarentena, era muito difícil eu chorar. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu programei esse pensamento de que só iria chorar se as pessoas me pagassem. Agora, eu comecei a fazer todo esse trabalho, me permitindo sentir as dores de todas as perdas que tive, ou as adversidades, ou traumas que enfrentei. Eu acho que minha capacidade de ser vulnerável e ter mais intimidade com as pessoas realmente aumentou. É muito comum que as pessoas passem a fazer isso quando alguma crise acontece, ou quando percebem que estão entrando em velhos padrões ou comportamentos. Para poder entrar nessa experiência sem uma crise pessoal, eu só poder fazer esse trabalho comigo agora, porque tenho tempo... É uma coisa linda, contou a artista sobre a quarentena.

Agora, a cantora também descobriu exatamente o que quer:

- Eu quero uma carreira que não tenha nada a ver com o meu corpo. Quero que seja sobre minha música, minhas letras e minha mensagem. E quero uma carreira duradoura pela qual eu não precise me mudar. A música me trouxe muita alegria quando eu era mais jovem, e perdi essa alegria por toda a agitação da indústria da música. Eu fiquei infeliz. E nunca mais quero que seja assim. Isso é o que eu quero.

Demi ainda falou rapidamente sobre o seu namoro com o ator Max Ehrich. No início do isolamento social, a artista contou que se mudou para a casa de sua mãe e seu padrasto, até descobrir que é um pouco difícil começar um novo relacionamento na casa da sua família. Agora, ela está em quarentena apenas com Max - e postando muitos cliques fofíssimos nas redes sociais. Muito amor, né?