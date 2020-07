Comediante Rickey Smiley comemora recuperação da filha após ser baleada em tiroteio: - Está se sentindo bem melhor

08/07/2020 | 16:10



O comediante Rickey Smiley emocionou na última segunda-feira, dia 6, ao revelar que sua filha mais nova, Aaryn Smiley, de apenas 19 anos de idade, havia sido baleada em um tiroteio na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Já nesta quarta-feira, dia 8, ele recorreu às redes sociais para revelar que a garota havia passado por sua segunda cirurgia e que voltaria para casa em breve.

- Minha filha está bem, fez uma cirurgia hoje e está se sentindo bem melhor. Ela vai voltar a andar e voltará para casa na quinta ou sexta-feira. Não se preocupe com a gente, nós estamos bem e gratos por nossas vidas.

Aaryn levou vários tiros enquanto estava em seu carro, e um deles atingiu um nervo, e por conta disso ela ficará algum tempo sem conseguir andar. Como Rickey contou em alguns posts de seu Instagram, a garota precisou ficar sozinha no hospital já que, por conta da pandemia do novo coronavírus, acompanhantes não foram permitidos no local.

De acordo com a CNN, após se envolver em uma briga algumas ruas adiante, um suspeito estacionou no farol vermelho de um cruzamento e começou a atirar. Além de Aaryn, três homens e uma mulher também foram atingidos, mas não tiveram ferimentos graves. Ao dar a notícia sobre o estado de saúde da filha, o comediante e apresentador do programa de rádio Rickey Smiley Morning Show publicou um vídeo chorando nas redes sociais, e disse:

- Estou tão bravo, eu não sei nem o que dizer. Estou aqui para mostrar para vocês que isso é duro e real. Eu quero que vocês vejam o que pais precisam enfrentar quando seus filhos são vítimas de violência armada.