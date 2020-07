Elias Carioca diz estar preparado para defender o Guarani já no Paulistão

08/07/2020 | 15:54



Recém-chegado ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, Elias Carioca se colocou à disposição do Guarani para participar da reta final do Campeonato Paulista, cujo reinício está confirmado para o próximo dia 22. O atacante, emprestado pelo Athletico-PR até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, garantiu estar apto para ser escalado nos dois compromissos restantes do time bugrino na fase de grupos e possivelmente na fase final.

"É claro que estou pronto para jogar. Eu venho motivado. Agradeço a toda comissão e ao departamento de futebol do clube pela confiança no meu trabalho. Espero e vou trabalhar bastante para poder corresponder", declarou o atleta, em entrevista coletiva por videoconferência.

"Eu enxergo como uma oportunidade única de estar vestindo essa camisa tão grande no cenário do futebol. Eu vou trabalhar bastante para poder corresponder à altura. Eu fui bem recebido pelo grupo. Estou me sentindo bem à vontade para trabalhar. Eu vou trabalhar muito para poder dar sequência ao meu trabalho aqui no Guarani", acrescentou.

Possível substituto de Júnior Todinho para a sequência da temporada, Elias Carioca despistou sobre possível titularidade no clube de Campinas. "Eu acho que tudo depende do trabalho para conquistar espaço no time titular e da forma como você exerce a função. Eu acho que é só trabalhar e respeitar os meus companheiros que já estão aqui. É trabalhar bastante para poder arrumar o meu espaço. Espero corresponder à altura", arrematou.