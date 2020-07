The Boys ganha teaser explosivo e sangrento para a segunda temporada

08/07/2020 | 15:10



Se você está com saudades de The Boys, prepare-se, porque a segunda temporada estreará em breve! A segunda temporada da série será lançada a partir do dia 4 de setembro, e nesta quarta-feira, dia 8, o Amazon Prime Video liberou um teaser explosivo e bem sangrento com mais detalhes sobre a continuação da saga.

Na segunda temporada, os The Boys estão foragidos da justiça e sendo procurados pelos Super, portanto sua única esperança e se reagrupar e lutar contra Vought. Enquanto Hughie, Mother's Milk, Frenchie e Kimiko tentam se ajudar a nova realidade em meio ao desaparecimento de Billy Butcher, Starlight luta para se enquadrar ao grupo The Seven, enquanto Homelanderr se vê ameaçado pela chegada de Stormfront, uma nova Super bem talentosa. Em meio a tudo isso, Vought tenta ganhar dinheiro por meio da paranoia da nação.

No dia 4 de setembro serão lançados os quatro primeiros episódios na plataforma de streaming. Os próximos capítulos da série sairão toda sexta-feira até o dia 9 de outubro. The Boys satiriza as histórias de super-heróis clássicas ao mostrar um grupo de personagens poderosos, que tem a missão de defender a Terra, mas não são assim tão bons ou confiáveis quanto todo mundo pensa. A série possui nomes de peso como Chace Crawford, Antony Star, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Erin Moriarty e muito mais no elenco.