Ex de Felipe Araújo diz que foi humilhada, atacada e ferida em programa de Luciana Gimenez

08/07/2020 | 15:10



Na noite da última segunda-feira, dia 6, o programa SuperPop contou com a presença da influenciadora Caroline Marchezi, ex do cantor Felipe Araújo. Atualmente, Carol e Felipe enfrentam uma dura batalha judicial pelo valor da pensão alimentícia do filho que tiveram juntos, Miguel. A influencer, então, foi convidada a falar sobre sua experiência e desabafar sobre seu relacionamento com o músico, que segundo ela, também era abusivo. Após a sua participação no programa, Carol mostrou nos Stories de seu Instagram um trecho da entrevista com Luciana Gimenez, onde as duas discutem sobre os problemas da relação com Felipe.

- Tem a questão do abuso, da agressão psicológica, de tudo o que eu passei na maternidade como mulher, como mãe... É muito mais do que o valor da pensão, que deve ser discutido. Isso tudo vai ser revertido em um valor, apontou a influenciadora.

- Eu entendo. Mas vamos só lembrar que você estava com ele há um mês e meio, então o cara teve que engolir um filho goela abaixo, rebateu a apresentadora.

Carol, então, desabafou sobre a sua participação na atração, alegando que ficou extremamente machucada com a postura de Gimenez.

Goela abaixo? Não, Luciana. Eram dois adultos namorando. Cientes de todas as responsabilidades e riscos que corriam. Alguém já ouviu dizer que a mulher que engravidou recebeu o filho goela abaixo? Luciana, te asseguro que o pai do meu filho sabia o que estava fazendo. Como adultos que somos, nossa responsabilidade com o nascimento do meu filho deveria ser igual. Queria dizer à produção do SuperPop que nunca na minha vida imaginei ser convidada para um ambiente planejado para me humilhar, atacar e ferir. Essa é só UMA de tudo o que foi cortado. Alguém ouviu meu relato de violência doméstica? Não, né. Só passou sobre a pensão. Pois é. Confesso que o deboche e a falta de consideração vinda de mulheres, me fere mais. Mas de qualquer forma, sugiro que o programa de ontem seja traduzido para o Mick Jagger ver.

A apresentadora se manifestou nas redes sociais após a acusação. Sem fazer especificações, Gimenez disparou:

- Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é o seguinte: a gente não pode acreditar em tudo o que a gente lê, tá? Fica esperta, porque tem um povo que conta um monte de mentira. Tem gente que quer aparecer e aí fica falando um monte de porcaria. Mas é só isso que eu vou dizer, porque não tenho tempo a perder. E para terminar, só tenho mais uma coisa a dizer: Af!