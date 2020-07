Notebooks: novos Dell XPS e Lenovo IdeaPad chegam às prateleiras

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



08/07/2020 | 14:48



Neste semana, Dell e Lenovo anunciaram novos notebooks para suas linhas XPS e IdeaPad, respectivamente. Da primeira, chegam às prateleiras modelos com preços entre R$ 9.000 e R4 11.500. Já a segunda aposta em um novo laptop com valor a partir de R$ 6.648.

A nova linha XPS 13 da Dell tem três diferentes configurações e foram totalmente remodelados. Com tela Corning Gorilla Glass de bordas infinitas e mais estreitas, o novo modelo está ainda mais fino e leve do que o seu antecessor (6% menor que a versão anterior).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A tela 16:10 é 6,8% mais ampla e tem 25% mais brilho, oferecendo mais espaço para realizar multitarefas e assistir filmes e séries. Além disso, o equipamento traz um maior tempo de duração de bateria (mais de 18 horas de uso contínuo e 12 horas na versão touch).

Confira configurações gerais e preço:

– XPS 13 com processador Intel Core i5 e tela Full HD Non touch; 512GB SSD e 8GB de memória, por R$ 8.999;

– XPS 13 com processador Intel Core i7 e tela Full HD Non touch; 1TB SSD e 16GB de memória, por R$ 10.499;

– XPS 13 com processador Intel Core i7 e tela 4K Ultra HD Touch; 1TB SSD e 16GB de memória, por R$ 11.499.

Para mais informações, entre no site oficial do XPS 13 clicando aqui.

Lenovo IdeaPad

A Lenovo anunciou?o lançamento?do IdeaPad Flex 5i para o mercado brasileiro. Com tela infinita multitouch Full HD de 14”, o modelo conta com tecnologia IPS, que permite exibir imagens mais nítidas independentemente do ângulo de visão. Além disso, não apresenta efeito de escurecimento sob intensidade de luz ou calor.

O eletrônico conta com SSD PCIe NVMe e oferece, de acordo com a fabricante, dez vezes mais velocidade na leitura e escrita de dados do que um HDD 2.5” SATA convencional. A bateria possui duração de 10 horas, e o carregamento rápido permite que, com apenas 15 minutos de carga, o usuário tenha até duas horas de uso.

O IdeaPad Flex 5i está disponível com processadores Intel da 10ª geração Core i7 com 8GB de memória RAM e SSD de 256GB. Em breve, estará disponível também com outras opções de configurações. Para saber mais, acesse o site do produto.

Abaixo, confira os novos eletrônicos em detalhes – as imagens são de divulgação de Dell e Lenovo.