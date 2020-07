Nova edição de A Fazenda terá plateia com pessoas dentro de bolhas

08/07/2020 | 14:10



A nova edição de A Fazenda, prevista para começar na primeira quinzena de setembro, seguirá um cuidadoso protocolo de segurança. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, o programa contará com a presença de plateia, mas de um jeito diferente: as pessoas ficarão dentro de bolhas, respeitando as recomendações de distanciamento social neste período de pandemia do novo coronavírus.

Além disso, a comunicação por fichas, que aconteceu em todas as edições do reality, será agora substituída por um sistema de monitores. Toda a interação será feita através deles, incluindo as instruções para as provas. A ideia é, mais uma vez, diminuir ao máximo possível o contato entre pessoas e, principalmente, entre os confinados e o mundo de fora.

Na roça, a comunicação com os dois indicados será feita por vídeo e apenas os roceiros estarão no palco. O eliminado da semana é o único que encontrará o apresentador Marcos Mion pessoalmente.

Por último, os 20 participantes e quatro substitutos serão confinados em um hotel oito dias antes da estreia. Muitas mudanças e novidades, não é?