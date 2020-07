João Doria confirma a retomada do Campeonato Paulista para o próximo dia 22

08/07/2020 | 13:38



O governador de São Paulo, João Doria, liberou nesta quarta-feira a retomada do Campeonato Paulista para o próximo dia 22. Em entrevista coletiva concedida ao lado de membros da Federação Paulista de Futebol (FPF), ele afirmou que os jogos serão com os portões fechados e disputados somente em cidades que estejam na faixa amarela do plano estadual de retomada das atividades no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A final do torneio está prevista para o dia 8 de agosto.

"O Centro de Contingência da Covid-19 aprovou, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, com assistência médica da Federação Paulista de Futebol, o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e em estádios sem a presença da torcida", afirmou Doria.

O governo também comentou que a final do Estadual será no dia 8 de agosto, na véspera, portanto, do início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9. O Paulistão foi interrompido em 16 de março a duas rodadas para o final da primeira fase. Curiosamente, a tabela terá pela frente como um dos primeiros jogos neste retorno o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Arena Corinthians.

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, elogiou o protocolo médico apresentado pela FPF, em especial pela apresentação de diferentes zonas de exclusão dentro dos estádios e pelo cuidado com testes. "O protocolo médico foi aprovado de forma unânime. Estamos lidando com uma situação de baixo risco de contágio, pela excelente condição física e de saúde dos jogadores", disse.

As diferentes zonas de exclusão estão divididas em três áreas. A azul corresponde ao campo e ambientes internos do estádio, como os vestiários. Só poderão circular nesse setor jogadores, técnicos e pessoas diretamente envolvidas na partida. A amarela compreende as arquibancadas, cabines e portões, locais que terão a presença de cinegrafistas e profissionais do árbitro de vídeo. A zona vermelha é a parte externa dos estádios, ocupada por seguranças, motoristas e policiamento. Estão previstas as presenças de 200 pessoas trabalhando a cada jogo.

A liberação veio um dia depois de a FPF enviar ao governo um pedido para o recomeço do Estadual no próximo dia 22. Presentes na entrevista coletiva, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e o vice, Mauro Silva, destacaram a importância de os torcedores não tentarem se aglomerar do lado de fora dos estádios que receberão os jogos para se evitar o risco de contágio.