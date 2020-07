Esposa de Nick Cordero fala sobre a morte do marido: - Estou de coração partido

08/07/2020 | 13:10



Após mais 90 dias lutando contra o coronavírus e as consequências da doença, Nick Cordero, astro da Broadway, morreu aos 41 anos de idade. Sua esposa, Amanda Kloots, usava sempre as redes sociais para atualizar os fãs e mostrar o seu otimismo em relação à recuperação de seu marido.

Agora, em entrevista para a People, ela falou sobre o assunto:

- Meu marido era um homem muito especial. Ele era amigo de todo mundo. Nós ensinamos coisas um para o outro, nos desafiamos a crescer. Nós amávamos cantar e dançar onde quer que estivéssemos. Apenas olhá-lo fazendo as coisas mais simples me fazia sorrir.

Ela ainda continua:

- Como marido, acho que não passou um dia que ele não me dissesse: Sou o mais sortudo. Palavras não podem descrever o quanto sentirei sua falta, sua presença, sua voz. Estou de coração partido.

Ambos haviam se casado em 2017. Além da esposa, Nick deixa o filho, Elvis Eduardo, de um aninho de idade.

Triste, né?

Por meio de seu Instagram, Amanda ainda agradeceu a revista People, que colocou Nick na capa de sua mais recente edição, e escreveu o seguinte texto:

Quando olho para esses últimos três meses e para o quanto todos lutamos, especialmente Nick, estou admirada com meu marido. Nick era uma pessoa do povo. Ele adorava estar perto de pessoas. Ele adorava conversar com as pessoas, aprender com as pessoas. Ele sempre dizia que pensava que as pessoas se sentiam assustadas ou intimidadas por ele no começo porque ele tinha 1,95 de altura, mas Nick era amigo de todo mundo! Ele olhava em seus olhos, te fazia se sentir importante, ia além para ajudar os outros. Nos últimos três meses, as pessoas do mundo todo nos sustentaram e nos apoiaram todos os dias. A divulgação me mudou para sempre. Obrigada. Em uma época de pandemia e quarentenas difíceis, em que você tinha que estar sozinho para sobreviver - as pessoas se uniram e se uniram não apenas à nossa família, mas a todas as famílias afetadas por esse vírus. Isso é algo bom.

Internado por quase três meses, Nick sofreu com a Covid-19. Ele havia perdido 30 quilos e estava precisando de um transplante duplo de pulmão.