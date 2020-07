Jogos do Campeonato Paulista retornam no dia 22 de julho

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



08/07/2020 | 12:45



Atualizada às 13h58

Os jogos do Campeonato Paulista serão retomados a partir de 22 de julho. A previsão é que a final do campeonato seja realizada no dia 8 de agosto. Informação foi confirmada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (8). Segundo ele, protocolo para o retorno foi decidido em parceria entre o Centro de Contingência do Coronavírus do estado e a FPF (Federação Paulista de Futebol).

Ao todos serão seis rodadas, sendo duas da fase de classificação e outras quatro eliminatórias, que somarão 24 partidas. No Grande ABC, o Santo André e Água Santa permanecem na disputa, sendo que o time andreense é líder geral do torneio com 19 pontos assim como o Palmeiras. As datas e locais dos jogos serão disponibilizadas no site da Federação Paulista. As regras do torneio e a tabela permanecem as mesmas de quando o campeonato foi suspenso.

Entre os principais protocolos para a retomada do campeonato, obrigatoriamente os jogos deverão ser realizados em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, que estabelece as regras para o retorno gradual das atividades. Atualmente, são 17 municípios na fase intermediária do Plano, mas até o reinício do torneio, ainda haverá outras duas reclassificações das regiões, com possibilidade de autorização de partidas em outros municípios do interior e litoral. Além disso, a presença de público nas partidas permanece suspensa e é obrigatório a testagem de todas as pessoas envolvidas em cada partida. “Quero registrar que a FPF agiu de forma correta e plena, atendendo integralmente às recomendações do Centro de Contingência da COVID-19. Ainda que sem a presença de torcida, todos poderão assistir pela televisão e torcer para seus clubes”, disse Doria.

Haverá limitação de acesso de profissionais, incluindo atletas, comissões técnicas, corpo médico, arbitragem, funcionários operacionais, seguranças e jornalistas. O uso de máscaras será obrigatório, com excessão de jogadores e arbitragem durante os jogos. Além disso, normas específicas de distanciamento físico deverão ser cumpridas desde o acesso aos estádios até as dependências como vestiários, cabines de imprensa e campo.

O estado tem hoje 341.365 casos de Covid-19 confirmados. Ao todo, 5.616 pacientes estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A taxa de ocupação dos leitos no estado está em 64,% e na Grande São Paulo, em 63,5%. Outros 8.726 pacientes seguem internados em enfermaria. Do montante de pessoas infectadas, 199.005 se recuperaram e as altas hospitalares somam 49.826. 16.788 pessoas morreram em decorrência da doença.