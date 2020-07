Instagram lança recurso para fixar comentários no topo das publicações

Marcella Blass

Do 33Giga



08/07/2020 | 11:20



A última atualização do Instagram trouxe um novo recurso que permite fixar comentários no topo das publicações. Em testes desde março, o objetivo da funcionalidade é permitir que os usuários tenham mais controle das interações nos seus posts na rede social. Até o momento, é possível destacar até três respostas. Confira, abaixo, como começar a usar a novidade:

iOS

1 – Vá até a área dos comentários de uma foto.

2 – Arraste para a esquerda o comentário que deseja fixar e toque no símbolo do pin.

3 – Pronto!

Android

1 – Na área de comentários de uma foto, toque sobre a resposta que deseja fixar.

2 – Clique no símbolo do pin, no topo da página.

3 – Ponto!

