Após expor traições de Arthur Aguiar, Mayra Cardi instala câmeras em casa e prepara reality show

08/07/2020 | 11:10



Quem acompanha Mayra Cardi nas redes sociais sabe que a influenciadora digital e coach não tem pudores para expor sua vida pessoal. Sabendo disso, a empresária, que é responsável por criar programas de inteligência emocional e emagrecimento, agora irá investir todo seu talento em outra área, a de realities shows!

Em entrevista ao jornal Extra, a beldade, que recentemente expôs diversas traições do ex-marido Arthur Aguiar, revelou que decidiu gravar um reality show dentro de sua casa, para ajudar seus fãs e seguidores a transformar suas vidas.

- Recebo muita mensagem de gente dizendo que não tem dinheiro para adquirir os meus programas e que querem mudar de vida. Sei também que minha vida gera curiosidade, as pessoas querem saber o que acontece dentro da minha casa. E sou engraçada, meus filhos são também. Fora isso, sou um livro aberto e posso inspirar as pessoas

Ela teve a ideia da atração enquanto procurava uma casa grande e com muitos cômodos para se mudar com Arthur, que à época ainda era seu companheiro. Agora, solteira, Mayra afirma que irá receber convidados em seu reality show, que se chamará Adotada. O programa será inteiramente gravado em sua casa no interior de São Paulo. As gravações estão previstas para começar entre agosto e setembro. O primeiro convidado é o jornalista e amigo de Mayra, Leo Dias.

- Não existe pessoa melhor para a estreia de um reality sobre vivência de transformação. Ele é um livro aberto como eu, ele não esconde nada de ninguém, um comunicador sensacional e é uma pessoa em constante mudança. O Leo é muito aberto, muito disposto. É match perfeito porque eu e ele estamos sempre abertos a nossa melhor versão.

Mayra disse ainda que chegou a brigar com uma corretora enquanto buscava o imóvel. Por causa do estilo de vida que leva, Mayra acredita que o nome do programa traduz o que as pessoas sentem ao estar perto dela: de que querem ser adotadas!

- As pessoas que trabalham comigo dormem em quartos perto de mim, sentam à mesa para comer comigo, comem a mesma comida. Muita gente brinca dizendo que queria ser adotado por mim. Por isso tive a ideia de adotar um convidado por semana para mudar a vida dele com a ajuda da minha equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos, etc. Quero transformar a vida das pessoas