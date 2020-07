Obituário - 8 de julho de 2020

Ademir Medici



08/07/2020 | 11:02



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 6 de julho

Laurentina Garcia Fuentes, 90. Natural de Maracal (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Buttura, 89. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Célia Rodella Garcia, 86. Natural de Cabrália Paulista. Residia no bairro Camilópolis. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Yvonne Cora Lau, 85. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Duarte da Paz, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Maciel Andreo, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Ferrari, 77. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Antonio Vanderlei Bradaci, 71. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria das Graças de Assis, 70. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Wagner Passarelli, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Marlise Aparecida Monteiro Marques, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Professora. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro da Conceição Santos, 45. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Copeira. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 4 de julho

Elizeth Santanna Saraiva, 89. Natural de Divina Pastora (Sergipe). Residia em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Francisca Pereira de Sousa, 88. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Pedro Torrecilhas, 80. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Reinaldo Batista Rosa, 72. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Leme Trinca, 71. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Alice Mendes Adamo, 68. Natural de Cordislândia (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 5 de julho

Maria Luiza do Espírito Santo, 65. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia n bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Roberto Irie, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de julho

Joana Gregória Pereira Teixeira, 69. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Manoel José da Silva, 69. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Francisco de Assis Rodrigues de Sousa, 38. Natural de Monsenhor Tabosa (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Arlindo Angelelli, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Wilma Franceschini Dario, 83. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

D I A D E M A



Diadema, sábado, dia 4 de julho

Edmilson Almeida, 72. Natural de Salgado (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, domingo, dia 5 de julho

Pedro Pereira, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Vicente da Silva César, 76. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Airton Josué Barbosa, 69. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Paulo Braga, 60. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Kátia Regina de Sousa Andrade, 43. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Thamires Santana Teresa, 25. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 6 de julho

Manoel Dionísio dos Santos, 84. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José de Arimatéia Leite da Fonseca, 66. Natural de Floriano (Piauí). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 5 de julho

Francisco Xavier Barbosa, 64. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José de Paula Filho, 63. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Luciene Mariana da Gama, 57. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Itauçú, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Rubens de Toledo, 37. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 6 de julho

José Paulo da Silva, 69. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Pereira da Silva, 89. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Armindo Soares de Siqueira, 89. Natural de Salesópolis (São Paulo). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Agenor José dos Santos, 84. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Bonito, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Josefa Neves de Lucena, 78. Natural de Pombal (Paraná). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Aparecida Omagna Prait, 77. Natural de São Paulo (Capital). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Abílio Ferreira da Silva, 75. Natural de Coraci (Minas Gerais). Residia na Chácara Nossa Senhora Aparecida, em Suzano (São Paulo). Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Silviano Mariano dos Santos, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Francisco Dionísio de Oliveira, 70. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Mauro Pires Domingues, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Luan Erli dos Santos Sousa, 28. Natural do Estado de Ceará. Residia no bairro Planalto Paulista, em Ribeirão Pire. Dia 5. Cemitério São José.

Benjamin dos Santos Nunes, 21. Natural de Santo André. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Prenda de Marco Silva, 14. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.