Merkel defende unidade europeia e fundo franco-alemão para vencer crise

08/07/2020 | 10:26



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, voltou a defender na manhã desta quarta-feira, 8, a unidade europeia e o fundo franco-alemão como ferramentas imprescindíveis para vencer a crise do novo coronavírus. Em discurso no Parlamento Europeu, Merkel ressaltou que o bloco precisa fortalecer suas instituições como forma de estimular o investimento e amortecer os impactos econômicos da covid-19. "É com espírito de comunidade e solidariedade que vamos vencer", disse a chanceler.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, assistia presencialmente ao pronunciamento de Angela Merkel.

As duas líderes devem discutir nesta quarta o fundo franco-alemão bilionário de estímulo à economia, que, no entanto, conta com resistência de alguns países-membros da União Europeia e por isso ainda não foi aprovado.