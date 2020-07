Vídeo em que Johnny Depp quebra garrafa e xinga Amber Heard é mostrado em tribunal

08/07/2020 | 10:10



O casamento de Johnny Depp e Amber Heard chegou ao fim em 2016, mas até hoje rende muitas polêmicas. Isso porque a atriz acusa o ex de agressões físicas e, desde então, ambos têm brigado no tribunal, com o astro de Piratas do Caribe não só se defendendo, como também acusando Amber de agressões.

Agora, o ator continua tentando limpar o seu nome e, dessa vez, ele está processando o tabloide inglês The Sun, que o chamou de espancador de esposas em um artigo publicado em 2018. Na última terça-feira, dia 7, o processo começou no tribunal e o advogado de Depp voltou a acusar Amber de inventar a violência que ela sofreu, mas ao mesmo tempo, foi mostrado na audiência um vídeo em que o ator aparece visivelmente alterado e quebrando uma garrafa de vidro no chão.

Segundo informações do Daily Mail, o registro, de um minuto e meio, mostra o ex-casal discutindo na cozinha, enquanto Depp fica constantemente batendo portas de armários. Ele também xinga Amber de filho da p**a, pega essa garrafa de vinho, joga no chão e diz para ela:

- Você quer ver louco? Vou te mostrar o que é louco.

O vídeo termina quando Depp percebe a câmera escondida.

Após a exibição do vídeo, o ator disse à corte que estava tendo um momento e que foi violento com alguns armários, mas disse que a Sra. Heard não foi atingida.

Além disso, no começo do julgamento, ele havia dito que resolveu se separar de sua esposa após ela supostamente defecar na cama do casal, pois ele havia negado bater nela. Em uma declaração escrita, o ator disse que Heard ou possivelmente um de seus amigos foi responsável pelo incidente após sua festa de 30 anos de idade em 2016. A atriz alegou ter sido uma brincadeira, enquanto ele disse que era a gota final no casamento em deterioração.

Na sessão ele também até mesmo negou ter agredido fisicamente a ex dizendo que isso era inconcebível e que ele nunca bateria em uma mulher, citando que a sua criação e dizendo que o cavalheirismo é muito importante.

A defesa de Depp ainda citou um suposto caso de agressão que ele sofreu, quando Amber teria jogado uma garrafa de vodka nele:

Amber cortou meu dedo com a segunda de duas garrafas de vodka jogadas para mim no início da tarde de domingo, 8 de março. Amber afirma que foi no segundo dia de uma situação de refém de três dias. Amber afirma que, durante esses três dias, eu a sujeitei a uma variedade do que parece tortura e outros abusos. Essas alegações doentes são completamente falsas.

Para negar essa agressão, a atriz disse que Depp machucou o dedo ao quebrar um telefone na parede.

Já em outro momento, ao falar sobre aspectos de sua vida familiar, ele citou que deu maconha para a sua filha, Lily-Rose Depp, quando ela tinha 13 anos de idade, afirmando que isso era ser um pai responsável. Depp ainda disse que queria que Lily, hoje com 21 anos, se sentisse segura com a droga no começo de sua adolescência.

A menina é fruto do casamento do ator com Vanessa Paradis, que chegou ao fim em 2012. Ambos ainda são pais de Jack, de 18 anos de idade.