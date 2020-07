Tempo para recuperar

Do Diário do Grande ABC



07/07/2020 | 23:59



Assim como a luta em defesa de trazer o Metrô para fazer a ligação do Grande ABC à Capital, a revitalização da Avenida dos Estados é bandeira histórica deste Diário, que desde pelo menos a década de 1980 cobra com insistência ações mais efetivas do poder público para sanar problemas que atormentam a vida de motoristas que diariamente utilizam a via, considerada um dos principais corredores para o desenvolvimento da região. Afinal, pela artéria que margeia o Rio Tamanduateí e corta São Caetano, Santo André e Mauá trafegam cargas que ajudam a impulsionar a economia das sete cidades.

A grita do jornal deu resultado, e a via, que um dia foi de paralelepípedos, ganhou asfalto e outras melhorias. Mas a ação do tempo e a intensa circulação de veículos de passeio e de cargas causou estragos, muitos dos quais têm sido apenas maquiados com um reparo aqui, outro ali.

Mas é preciso mais, muito mais cuidados para evitar que viagens que poderiam gerar riquezas acabem em prejuízos. Assim, é de se louvar o esforço do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em cobrar insistentemente o auxílio financeiro do governo do Estado – que fica com a maior parcela das receitas geradas em tributos – para levar a cabo a revitalização da via.

Como prega o ditado, ‘água mole em pedra dura tanto bate até que fura’ que o prefeito, enfim, fechou acordo com o Palácio dos Bandeirantes e prevê que ainda neste mês dará o pontapé inicial na tão sonhada revitalização da Avenida dos Estados, mas tão somente no trecho de 17 quilômetros entre as divisas com São Caetano e Mauá.

Não é o sonho de consumo de quem depende da via e se vê às voltas com buracos, desníveis e reparos que fazem das faixas de rolamento perigo constante. Sem contar outros tantos problemas, como iluminação precária em praticamente toda a extensão. Mas é um alento saber que, mesmo em meio à crise causada pelo novo coranavírus, existe também a preocupação em recuperar o que existe enquanto é tempo.