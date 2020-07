Clubes sociais reabrem as portas, mas a presença de associados ainda é discreta

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/07/2020 | 00:01



Com a migração do Grande ABC para a Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, alguns clubes sociais voltaram a abrir suas portas ontem. A autorização de funcionamento ficou a cargo de cada prefeitura e, na região, apenas Santo André e Ribeirão Pires emitiram decretos municipais liberando a reabertura dos espaços.



Os portões do Clube Atlético Aramaçan, fechados desde o dia 17 de março, reabriram ontem, das 8h às 17h. Localizado na Vila Pires, em Santo André, e um dos mais tradicionais da região, o espaço recebeu cerca de 300 associados no primeiro dia. Segundo funcionários do clube, as pessoas respeitaram os protocolos de segurança adotados para prevenir contra a Covid. É obrigatório, por exemplo, usar máscara nas dependências do local e passar pelo aferimento de temperatura na entrada. Os usuários contam também com tapetes para higienização dos calçados antes da entrada e totens e dispensers com álcool gel espalhados pelo clube.



Mas não são todas as dependências que estão funcionando. Ontem, os associados tinham acesso às pistas de caminhada, atividades na quadra de areia e prática de tênis. Nesses casos, conforme protocolo elaborado pelo Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo), os associados podem fazer a prática sem utilizar a máscara de proteção. “Mas é necessário realizar higienização do rosto e das mãos logo após a partida e colocar a máscara imediatamente em seguida”, explica Valter Piccino, consultor do Sindi Clube.



O Esporte Clube Santo André, no Parque Jaçatuba, também reabriu as portas ontem. Segundo o presidente Sidney Riquetto, as pessoas aproveitaram o sol para fazer caminhadas em volta do campo de futebol. Apesar de não ter número de acessos, o dirigente avaliou como expressivo a quantidade de visitantes no primeiro dia.



Assim como no Aramaçan, é necessário usar máscara de proteção no EC Santo André e quem for ao local conta com álcool gel e terá de passar por medição de temperatura. “As pessoas aceitaram e respeitaram as regras de segurança, usaram máscaras, mantiveram distanciamento, foi bem interessante”, afirmou Riquetto, que espera que no fim de semana o movimento aumente. “Estamos dispostos a receber o associado”, disse o presidente.



O Ribeirão Pires Futebol Clube foi outro que retomou parte das atividades ontem, no período das 8h às 17h. De acordo com o presidente Edvaldo dos Santos, as pessoas respeitaram as regras de segurança, como uso de máscara e distanciamento social. “Poucos associados voltaram a frequentar no dia de hoje (ontem), foram cerca de 80 pessoas. Vamos aguardar o fim de semana para ter uma ideia melhor”, comentou.



REABRE HOJE

Quem também passa a receber os associados a partir de hoje é o Primeiro de Maio Futebol Clube, de Santo André. O local estará aberto das 8h às 17h e as pessoas poderão acessar áreas externas e praticar atividades como caminhada e usar a quadra de tênis para recreação, por exemplo.

Assim como nos outros locais, é necessário o uso de máscara e passar por medição de temperatura, além de ter álcool gel à disposição.