Presidente do Vila Nova diz que mandou reforço ao Água Santa por vitrine

07/07/2020 | 23:59



O Água Santa ainda não anunciou, mas o Vila Nova-Go já dá como certo o empréstimo do atacante Lucas Silva para a equipe de Diadema até o fim do Paulistão. E uma das explicações para a equipe goiana ter aceitado a negociação é um tanto quanto curiosa: dar mais exposição ao jogador em competição com mais visibilidade.

"Eu, particularmente, vou torcer para ele ir até o final e que jogue. É uma vitrine interessantíssima por ser o melhor campeonato estadual no Brasil. Além disso, tem a situação de o treinador ser o Toninho Cecílio, que conhece o atleta, já trabalhou com o Lucas e foi quem solicitou o jogador. Como precisamos abrir portas, ter a possibilidade de fazer negócios e trazer dinheiro para o clube e deixar nossos atletas em condições de competitividade, nós não hesitamos em fazer o empréstimo”, declarou o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em entrevista para a Rádio Sagres 730.

Aos 26 anos, Lucas Silva jogou sob comando de Toninho Cecílio no ano passado, quando trabalharam juntos no Anapolina-GO. Por sua campanha de destaque no time de Anápolis, foi contratado pelo Vila Nova. As características do atacante são similares às de Dada, ou seja, atua pelas beiradas do campo, em velocidade.

Titular do Vila Nova nesta temporada até a paralisação do Campeonato Goiano, vinha tendo atuações destacadas. Ele foi o segundo atacante trazido pelo Netuno após a quarentena do novo coronavírus. Antes dele, chegou Caio Dantas, ex-Boavista-RJ.