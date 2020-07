Vitinho é contratado para suprir Dudu Vieira no Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/07/2020 | 23:59



<EM>Apresentou-se ontem, em Vargem, no hotel onde o Santo André está hospedado para realização da intertemporada visando a retomada do Campeonato Paulista, o volante Vitinho Schimith, 27 anos, ex-Resende-RJ. Com passagens por diversos clubes do futebol carioca, o meio-campista chega para a primeira experiência em São Paulo para defender justamente o líder da competição e substituir o prata da casa Dudu Vieira, que foi contratado pela Ferroviária durante a quarentena da Covid-19.

Nas primeiras palavras como jogador do Ramalhão, o volante se mostrou motivado pela oportunidade. “A expectativa é muito boa , chego num grupo que vem fazendo uma grande competição e venho para somar e ajudar aos meus companheiros a finalizar da melhor maneira possível esse grande campeonato que estão fazendo”, afirmou. “É uma experiência nova para mim estar jogando no Estado de São Paulo. Venho muito esperançoso em poder dar o meu melhor e contribuir a confiança que todos me passaram”, emendou.

“Sei o quanto o Dudu era importante para a equipe e sei do grande campeonato que ele vinha fazendo, mas chego sem o pensamento de substituir alguém, mas pensando em poder botar o meu jogo em prática e retribuir a confiança que foi dada na minha contratação”, declarou Vitinho, que se apresentou. “Sou um volante que gosto de articular o jogo, gosto de ter boa saída de trás e chegar na frente para finalizar. Dou o meu máximo para a equipe”, declarou.

De acordo com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, Vitinho “chega para dar qualidade ao setor e tenho certeza que vai ser peça importante e vai ajudar nessa retomada do campeonato”.

Técnico do Resende-RJ, Sandro Sargentim disse que o Ramalhão “escolheu bem”, afirmou que Dudu e Vitinho são “semelhantes” e que se encaixa bem na função que o prata da casa exercia. “É grande jogador. Joga muito bem na construção e na criação. Com e sem bola é muito forte, tem poder de marcação forte. Tem ótimo passe e conduz bem a bola. Consegue pisar na área como elemento surpresa e tem um extraordinário vigor físico. É meio-campista que todo treinador gosta de ter”, explicou o treinador, que comandou o EC São Bernardo em 2019.