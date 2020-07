Câmara de S.Caetano deve retomar sessões presenciais em agosto

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/07/2020 | 00:01



O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), informou ontem que a casa projeta retomar as sessões presenciais a partir de agosto. Assim como outros dois legislativos da região, os parlamentares são-caetanenses têm realizado plenárias de forma remota, por meio de videoconferências.



Na sessão de ontem – realizada em caráter extraordinário devido à decisão da casa em não entrar de recesso no mês de julho –, Pio avisou os colegas do futuro retorno dos encontros presenciais. “Para agosto, sim (retornarão as sessões presenciais). Em julho, durante o recesso (que está vigente apenas no papel, mas que não se cumprirá na prática), não, mas em agosto usaremos o plenário”, comunicou o mandatário, ao responder questionamento do colega Ubiratan Figueiredo (PSD). O tucano reforçou pedidos de cuidados para atendimentos aos munícipes nos gabinetes. “Peço bom senso para evitar aglomeração nos atendimentos. Acho que todos estão indo bem, mas é preciso reforçar.”



No Grande ABC, as câmaras de Santo André, São Caetano e de Ribeirão Pires optaram por votar os projetos de forma remota. Os legislativos de São Bernardo, Diadema e Rio Grande da Serra seguiram se reunindo presencialmente. A Câmara de Mauá chegou a realizar uma sessão on-line, mas depois ficou longo período sem promover plenárias. Recentemente, voltou aos trabalhos presencialmente.



Para tentar compensar o período que os trabalhos ficaram suspensos durante o início da pandemia de Covid-19, as câmaras de São Caetano e de Diadema suspenderam as férias de julho.