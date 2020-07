Atlético de Madrid só empata com Celta e tem terceiro lugar ameaçado no Espanhol

07/07/2020 | 19:45



O Atlético de Madrid só empatou com o Celta, em Vigo, por 1 a 1, nesta terça-feira, pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, o time do técnico Diego Simeone chega aos 63 pontos e poderá ser alcançado pelo Sevilla (60 pontos), que joga na quinta-feira contra o Athletic, em Bilbao.

Parecia que o jogo seria tranquilo para o Atlético de Madrid, quando o artilheiro Morata abriu o placar com menos de um minuto, após jogada que começou pela direita. Mas a facilidade inicial tirou um pouco o ímpeto da equipe, que não apresentou o mesmo entusiasmo de outros jogos.

Com isso, o Celta, que briga contra o rebaixamento (15.º colocado, com 36 pontos), ganhou ânimo para ir ao ataque e conseguiu seu gol, aos quatro minutos da etapa final, com Beltrán, que tocou na bola meio sem querer e conseguiu encobrir o goleiro Oblak.

No outro jogo da competição nesta terça-feira, o Valencia manteve suas esperanças de conseguir uma vaga nas competições europeias, ao vencer o Valladolid, por 2 a 1, no estádio Mestalla. O time chegou aos 50 pontos, enquanto o adversário, com 39, é o 13.º colocado.

Os 90 minutos foram intensos. As equipes não pararam de atacar e a vitória poderia ficar para qualquer lado. Aos 30 minutos, Gomez surgiu como um raio no meio da área para completar um cruzamento da direita e abrir o placar.

O Valladolid empatou em um belíssimo lance de Garcia, que demonstrou muita habilidade para matar a bola e girar com grande eficiência: 1 a 1. Mas, aos 44, o canhoto Lee surpreendeu o goleiro Masip, com um forte chute de fora da área.