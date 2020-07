Mayra Cardi esclarece rumor sobre Arthur Aguiar ter ido visitar Sophia com uma mulher

07/07/2020 | 18:10



Após abrir o jogo sobre as traições e o relacionamento abusivo que teria vivido com Arthur Aguiar, Mayra Cardi recorreu ao seu Instagram Stories nesta terça-feira, dia 7, para agradecer pelo apoio de seus seguidores, e esclarecer um rumor envolvendo o ex-marido.

A coach começou agradecendo e dizendo que seu desabafo tem sido efetivo não só para mulheres, mas também para homens, e citou um relato de um de seus clientes, que disse que assistiu ao seu vídeo e, por conta dele, repensou algumas de suas atitudes.

- Eu fiquei com o meu coração tão calmo, aliviado, porque sempre foi esse o propósito: fazer com que as pessoas se conscientizem sobre da responsabilidade que ela tem com a vida do outro, para que a minha filha, a sua filha, uma geração toda esteja nesse mundo menos adoecido. Eu entendo sim que essa cultura exista, essa cultura machista que acha que é da natureza do homem trair. E acho que a gente possa parar esse ciclo. De certa forma me abrir assim e abrir minhas feridas está tendo esse propósito. Isso tudo está conseguido alcançar não só as mulheres mas também os homens.

A influencer então continuou, pedindo para que seus seguidores não encontrassem motivos desnecessários para atacar qualquer um dos lados. Ela, então, citou um rumor que tem circulado na web. Arthur foi visitar Sophia nesta terça e, em vídeos publicados em seu Instagram Stories, é possível ver uma mão de mulher com as unhas pintadas de preto. Alguns internautas suspeitaram se tratar de Aricia Silva, suposta affair do cantor, já que ela estava usando a mesma cor de esmalte, mas Mayra esclareceu a situação, dizendo se tratar da mãe de Arthur:

- Não é o momento, nem pra mim e nem para ele, de misturar a Sophia com outras pessoas, então essa preocupação não existe inicialmente, vocês não precisam se preocupar com isso. Por mais que ele possa ter a vida dele, eu não vou apresentar descaradamente para a minha filha e bagunçar a cabeça dela, e espero que ele também não. Não assim tão recente. Então isso não está acontecendo, ele está vindo aqui ver ela com a mãe.